Die Produktion von Wärmepumpen hat sich hierzulande in wenigen Jahre mehr als verdoppelt. Wichtige Abnehmer gibt es inzwischen überall in Europa.

Die hohe Nachfrage als Alternative zu Öl- oder Gasheizungen hat im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Produktionsanstieg von Wärmepumpen geführt. In den ersten drei Quartalen wurden in Deutschland knapp 243.200 Wärmepumpen produziert und damit 48,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Gemessen an 2017 habe sich die Zahl der produzierten Wärmepumpen damit mehr als verdoppelt (plus 132,9 Prozent).

Auch der Außenhandel mit Wärmepumpen gewinnt an Bedeutung. 2022 wurden Wärmepumpen im Wert von knapp 738,3 Millionen Euro nach Deutschland importiert, ein Plus von 26,5 Prozent. Im Vergleich zu 2017 hat sich der Wert mehr als vervierfacht (+315,3 Prozent). Die wichtigsten Herkunftsstaaten von Wärmepumpen im vergangenen Jahr waren Schweden mit einem Anteil von 13,1 Prozent am Import, gefolgt von Polen (12,8 Prozent) und Frankreich (12,3 Prozent).

„Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch beim Export von Wärmepumpen“, erklärten die Statistiker. So wurden im Jahr 2022 Wärmepumpen im Wert von knapp 769,4 Millionen Euro aus Deutschland ausgeführt – das waren 35,3 Prozent mehr als 2021. In den vergangen fünf Jahren hat sich der Warenwert damit mehr als verdreifacht (+211,2 Prozent). Der wichtigste Abnehmer von Wärmepumpen aus Deutschland war die Schweiz (16,9 Prozent), gefolgt von Österreich (12 Prozent) und Polen (11,3 Prozent).

Das Bundeswirtschafts- und das Bauministerium treiben trotz des Widerstands aus der FDP die geplanten Regelungen für klimafreundlichere Heizungen voran. Der Umstieg auf Wärmepumpen müsse jetzt forciert werden, sagte Energie-Expertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). „Es ist überfällig, dass wir konventionelle Heizsysteme aus den Häusern herausbekommen.“ Wärmepumpen seien viel effizienter. Dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie zufolge wurden 2022 knapp eine Million Heizungen neu installiert.