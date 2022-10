Treibhausgas-Emissionen : Der Verkehr bremst den Klimaschutz

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) muss in Sachen Klimaschutz noch einmal nachbessern. Das geht aus den lang erwarteten Eckpunkten des Klimaschutz-Sofortprogramms hervor, das Bundesklimaminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in die Ressortabstimmung gegeben hat. Mit diesem Bündel an Maßnahmen will die Bundesregierung sicherstellen, dass sie die ehrgeizigen Klimaziele erreichen kann: Bis zum Jahr 2030 müssen die Treibhausgas-Emissionen um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 sinken.

Das Bundesverkehrsministerium nimmt dabei eine Sonderrolle ein, denn die „Klimaschutzlücke“ ist hier besonders groß. Gemeinsam mit dem Gebäudesektor war es im vergangenen Jahr der einzige Bereich, der seine Ziele verfehlt hat. Während der Gebäudebereich nun vor allem mit Maßnahmen zum Thema Heizen nachlegen konnte, bleibt im Verkehrssektor für die Jahre zwischen 2022 und 2030 noch immer ein Minderungsbedarf von insgesamt 118 bis 175 Millionen Tonnen an Treibhausgasen. Wegen der „klimapolitischen Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte“ sei es dort nicht sofort möglich, alle notwendigen Weichenstellungen in einem Schritt zu vereinbaren, hieß es aus Kreisen des Ministeriums. Eine erste Welle an Maßnahmen soll nun bis Ende 2022 beschlossen werden, weitere Maßnahmen sollen im nächsten Jahr folgen. Bis zum kommenden Frühjahr soll die Verständigung darüber abgeschlossen sein.

Bisher sehen die Pläne im Verkehrssektor so aus: Laut Klimaschutzgesetz dürfen die Emission 2030 nur noch 85 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalente betragen, im vergangenen Jahr lagen sie noch bei 148 Millionen Tonnen. An Ideen für effektive Maßnahmen mangelt es nicht, allerdings braucht die Umsetzung Zeit. So sind in dem Programm Maßnahmen vorgesehen, die den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stärken, darunter das „49-Euro-Ticket“, das für den gesamten ÖPNV in Deutschland gelten soll und damit in vielen Regionen eine deutliche Reduzierung der bisherigen Preise bedeuten würde. Es wird erwartet, dass die Ministerpräsidenten auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch eine Entscheidung dazu treffen, damit es Anfang des nächsten Jahres angeboten werden kann und einen zusätzlichen Anreiz bietet, vom Pkw auf Busse und Bahn umzusteigen.

Mehr Ladesäulen an den Autobahnen

Ein weiteres Ziel von Verkehrsminister Wissing: Mit einem dichten Netz an Ladesäulen möchte er die Autofahrer dazu bewegen, ihre Benzin- und Dieselfahrzeuge durch E-Autos zu ersetzen. Dazu hat der FDP-Politiker vor knapp zwei Wochen einen „Masterplan Ladeinfrastruktur“ vorgelegt, mit dem er die Zahl der Ladesäulen besonders an den Autobahnen und Raststätten deutlich erhöhen möchte.

Am Montag blieb zunächst offen, welche zusätzlichen Maßnahmen das Verkehrsministerium nun anbieten wird, um die Emissionen weiter zu reduzieren. Anders als von Umweltschutzverbänden und den Grünen gefordert, lehnt Wissing ein Tempolimit ab. Dissens zum grünen Koalitionspartner gibt es ebenfalls bei der Frage, ob eine Dienstwagenbesteuerung so geändert werden kann, dass der Kauf von E-Autos stärker belohnt wird.