EU Chips Act : Der teure Weg zur Chip-Weltmacht

Was soll der EU Chips Act bringen?

Die Europäische Kommission will die EU mit dem Chips Act wieder zu einem Schwergewicht im Markt für Halbleiter machen. Diese Rolle haben die Europäer vor Jahrzehnten an die Asiaten verloren. Dort spielt allen voran Taiwan eine zentrale Rolle in der Produktion. Um das zu ändern, will die Kommission Milliarden in die Forschung und den Bau neuer Mega-Fabriken investieren, die Vorgaben für Staatshilfen ändern und neue Regeln erlassen, um auf Versorgungskrisen im Chipmarkt reagieren zu können.

Was hat das mit den aktuellen Lieferengpässen für Chips zu tun?

Alles und nichts. Bei der Vorbereitung des EU Chips Act hat die Erfahrung, dass wegen fehlender Halbleiter ganze Industriezweige, allen voran die Autobranche, stillstehen, politisch eine wichtige Rolle gespielt. Schließlich hat das jedem vor Augen geführt, wie abhängig die EU von Asien ist. Auf der anderen Seite wird das Gesetz an den aktuellen Engpässen nichts ändern. Die ersten neuen Fabriken werden frühestens 2023 eher 2024 fertig sein – und selbst das setzt schnelle Anträge und Genehmigungen voraus. Bis dahin sollten die Lieferengpässe längst Geschichte sein.

Wie steht die EU momentan da?

Die EU hat einen Anteil von 9 Prozent an der Chipproduktion auf der Welt. Die Kommission will bis 2030 auf 20 Prozent kommen. Da sich der Markt bis dahin wohl verdoppeln wird, läuft das auf eine Vervierfachung der Produktion hinaus. Die EU soll aber nicht einfach nur mehr Chips herstellen, sondern hochmoderne energieeffiziente und solche kleinster Strukturgrößen von 5, 3 oder 2 Nanometern. Das ist Tausende Mal feiner als ein Haar. Jenseits der reinen Chipfertigung steht die EU gar nicht schlecht da. Sie ist in der Forschung stark und fertigt wichtige Produkte wie Roboter oder Optiken, die in den Chipfabriken anderswo benötigt werden.

Wie viel Geld will die Europäische Kommission investieren?

Plakativ gesagt geht es um 45 Milliarden Euro. Manchmal ist auch von 43 Milliarden Euro die Rede. Eine Summe dieser Höhe war der Kommission wichtig, weil das in etwa dem entspricht, was die Vereinigten Staaten mit ihrem „Chips Act“ in die Halbleiterbranche investieren wollen. Während das Geld dort jedoch bis 2026 fließen soll, lässt sich die EU bis 2030 Zeit. Vor allem aber hat die Kommission in diesen 45 Milliarden Euro die für den Ausbau der Chipbranche längst reservierten Mittel aus den Haushalten der EU-Staaten eingerechnet. Frisches Geld sind nur 11 Milliarden Euro, die aus dem EU-Haushalt und den nationalen Haushalten kommen sollen. Die wiederum sollen mindestens 4 Milliarden Euro an privaten Investitionen anlocken.

Was soll mit dem Geld geschehen?

Das „frische Geld“ soll in ein neues Programm namens „Chips für Europa“ fließen. Mit diesem will die Kommission Pilotprojekte, das Design hochmoderner Chips, Quantenchips oder auch Testzentren fördern. Ein mit der Europäischen Investmentbank aufgelegter Fonds soll zudem Start-Ups unterstützen. Das Geld aus den Mitgliedstaaten wiederum soll nicht zuletzt dazu dienen, den Bau hochmoderner Chipfabriken – sogenannter Mega-Fabs – zu fördern. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hofft auf den Bau von zwei bis vieren davon. Es geht also um Subventionen für Fabriken.