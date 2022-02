Lösung im Tarifkonflikt : Einig für den Airbus-Umbau

Zum Schluss gab es noch eine lange Nacht, dann wurde am frühen Dienstag morgen eine Vereinbarung unterzeichnet, wie die Airbus-Produktion in Deutschland umgebaut werden soll. Die Vertreter von Airbus und von der Gewerkschaft IG Metall einigten sich demnach auf ein Paket, das die Arbeitsplätze und Standorte bis zum Jahr 2030 sichert. Im Gegenteil - die Beschäftigtenzahl in Deutschland soll sogar um 15 bis 20 Prozent gesteigert werden. Damit sind die Streiks vom Tisch, nachdem seit 10 Monaten über die künftige Struktur verhandelt wurde und im Dezember rund 21.000 Beschäftigte sich an Warnstreiks beteiligt hatten.

„Wir haben die magische Win-Win-Situation geschaffen“, erklärte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste in einer gemeinsamen digitalen Pressekonferenz mit Airbus. Als Teil der Vereinbarung gründet Airbus für die Sektionsmontage ein neues Tochter-Unternehmen, in dem die bisher auf viele Standorte verteilte Montage von Flugzeugrümpfen zusammengefasst wird. Die Einzelteilfertigung der Zuliefer-Tochtergesellschaft Premium Aerotec mit Standorten in Augsburg, Varel und Rumänien soll das Familienunternehmen Muhr und Bender KG aus Nordrhein-Westfalen verkauft werden – wobei die Entscheidung noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gewerkschaft steht.

„Mit dem Tarifabschluss werden die Arbeitsplätze langfristig gesichert und Perspektiven für die Standorte unter dem Dach von Airbus geschaffen“, kommentierte Holger Junge, Konzernbetriebsratschef von Airbus das nach der 18 Stunden dauernden Verhandlung erzielte Ergebnis. Bis Ende 2030 sind betriebsbedingte Kündigungen demnach ausgeschlossen. Außerdem gebe es feste Zusagen für Investitionen mit denen die Standorte weiterentwickelt werden können: „Das ist eine gute Grundlage, um gemeinsam den Produktionshochlauf zu schaffen und am Flugzeug der Zukunft zu arbeiten.“

Mit der Einigung in Deutschland könne das Konzept von Airbus zur industriellen Neuaufstellung umgesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des multinationalen Unternehmens, das in Frankreich schon zum Jahreswechsel die Weichen für eine industrielle Neuaufstellung gestellt hat. Damit sei es möglich, den starken Produktionsanstieg in den kommenden Jahren zu ermöglichen und sich gleichzeitig auf die Zukunft und den Bau emissionsfreier Flugzeuge bis zum Jahr 2035 vorzubereiten.