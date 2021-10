442,90 Euro : Der Strompreis steigt und steigt

Der Strompreis hat im Großhandel in Deutschland nochmal ein höheres Niveau als zuletzt erreicht. Schon im September überstieg der gehandelte Stundenkontrakt teilweise die Schwelle von 200 Euro je Megawattstunde – das war der höchste Wert seit fast zehn Jahren. Am Donnerstagabend hat sich dies im Marktgebiet Deutschland/Luxemburg in der Spitze verdoppelt auf 442,90 Euro je Megawattstunde. Einen zuletzt höheren Preis gab es am 25. November 2008 im damaligen Marktgebiet Deutschland/Österreich mit 494,26 Euro je Megawattstunde, wie die Bundesnetzagentur bestätigt. Allerdings lag damals der Tagesdurchschnitt mit 104,91 Euro je Megawattstunde deutlich geringer als am Donnerstag mit 302,53 Euro.

Die steigenden Energiepreise, zu denen eine gestiegene Nachfrage und hohe Erdgaspreise auf der Welt beitragen, bereiten Sorgen. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) ist alarmiert. Jörg Rothermel, Leiter der Abteilung Energie, Klima und Rohstoffe im VCI, spricht von einem „Preisschock für Gas“. Er warnt, dass sich das in Kombination mit den ohnehin höchsten Industriestrompreisen in Europa und der Welt zu einem gravierenden Kostenproblem entwickelt – für energieintensive wie auch mittelständische Unternehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit am Produktionsstandort Deutschland.

Was wird aus der EEG-Umlage?

Der Strombedarf Deutschlands steigt mit der zunehmenden Elektrifizierung und wird damit wichtiger für die Energieversorgung. „Das Niveau der Strompreise ist auch eine große Hürde für die Branche auf ihrem Weg zur Klimaneutralität“, sagt Rothermel der F.A.Z. Dafür müssten Produktionsverfahren elektrifiziert werden. Dadurch werde der Strombedarf der Chemie in Deutschland um den Faktor Fünf in den kommenden Jahrzehnten steigen. „Um wettbewerbsfähig und klimaneutral zu produzieren, brauchen wir einen Industriestrompreis von 4 bis 5 Cent je Kilowattstunde“, fordert der Industrievertreter. Die Lösung hierfür sei eine wichtige Aufgabe der neuen Bundesregierung.

Der Weg zu diesen niedrigen Stromkosten ist allerdings weit. Die durchschnittlichen Strompreise für die Industrie lagen zuletzt bei rund 17,55 Cent je Kilowattstunde ohne Stromsteuer, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) im Sommer für den Verbrauch von 160.000 bis 20 Millionen Kilowattstunden im Jahr berechnet hat. Hierbei zahlen stromkostenintensive Unternehmen aus Branchen, die im internationalen Wettbewerb stehen, jedoch weniger Abgaben und haben dadurch geringere Kosten.

Ein Grund für die hohen Großhandelsstrompreise ist eine allgemein niedrige Erneuerbaren-Einspeisung. So war am Donnerstag der Anteil der Windkraft sehr gering. Hinzukommt ein hohe konventionelle Erzeugung bei gleichzeitig höheren Rohstoffpreisen wie besonders für Erdgas, aber auch für Steinkohle. Auch treiben die CO2-Emissions-Zertifikatspreise die Kosten: Im September 2021 wurde ein Emissionszertifikat für eine Tonne CO2 durchschnittlich zu 61,20 Euro gehandelt. Im September 2018 lag der Preis an der Londoner Terminbörse ICE noch bei 21,40 Euro.

Die Europäische Kommission wird in der kommenden Woche einen „Werkzeugkasten“ an Instrumenten vorlegen, mit denen die Regierungen im Einklang mit dem EU-Recht auf die steigenden Energiepreise reagieren können. Hierfür werden Ausgleichszahlungen an ärmere Haushalte genannt. Deutsche Haushalte zahlen die höchsten Strompreise in Europa, was nicht zuletzt an Steuern, Abgaben und Umlagen liegt, die etwa die Hälfte davon ausmachen. So beträgt die Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) in diesem Jahr 6,5 Cent je Kilowattstunde. Der Bund stützt diesen Preis schon mit Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe. In der kommenden Woche wollen die Stromnetzbetreiber die genaue Höhe der EEG-Umlage für das kommende Jahr bekanntgeben. Mit diesem Aufschlag auf den Strompreis werden Subventionen zum Ausbau von Wind- oder Solaranlagen bezahlt. Durch die hohen Strompreise könnten die Zahlungen für den Ökostrom geringer ausfallen und nach ersten Berechnungen die Höhe der EEG-Umlage sinken.