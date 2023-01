Räumung von Lützerath : Die wichtigsten Fragen und Antworten

Woran hat sich der Streit um Lützerath entzündet?

Der Weiler ist eines von sechs Dörfern auf dem 2014 von der Landesregierung genehmigten Gebiet des RWE -Tagebaus Garzweiler II. Mit dem Kohlekompromiss von 2019 beugte sich die Politik zwar den Forderungen nach einem Erhalt des Hambacher Forsts, hielt aber am Zuschnitt von Garzweiler II fest, sodass das Schicksal der Dörfer besiegelt schien. In Lützerath begann RWE schon wenig später mit Rodungs- und Abrissarbeiten, Klimaaktivisten starteten ihre Proteste. Im Oktober 2022 einigte sich RWE mit der Landesregierung und dem Bund, die Braunkohleverstromung schon 2030 statt 2038 einzustellen. Damit können die meisten Dörfer stehen bleiben, nur Lützerath, das sich direkt am Rand des aktuellen Abbaugebietes befindet, soll noch dem Tagebau weichen.

Warum geht es nicht ohne Lützerath?

Durch den vorgezogenen Ausstieg wird nach Angaben der Bundes- und Landesregierung etwa die Hälfte der zuvor genehmigten Abbaumenge im Boden bleiben. Die Kohle unter dem Gebiet von Lützerath werde aber benötigt, um in der Energiekrise die Braunkohlekraftwerke hochfahren zu können, heißt es in dem mit RWE ausgehandelten Kompromiss. Denn vorläufig soll sogar mehr Braunkohle verstromt werden: Zwei große Kraftwerksblöcke, die eigentlich schon Ende 2022 abgeschaltet werden sollten, sollen bis Ende März kommenden Jahres am Netz bleiben. „Die bergbauliche Inanspruchnahme der ehemaligen Siedlung Lützerath in diesem Winter ist notwendig, um inmitten der Energiekrise eine sichere Versorgung der Kraftwerke zu gewährleisten und Gas bei der Stromversorgung einzusparen sowie ausreichend Abraum und Löss für eine hochwertige Rekultivierung zu gewinnen“, resümiert RWE.

Wie belastbar sind die Bedarfsrechnungen?

RWE und die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) stützen sich auf mehrere „unabhängige“ Gutachten. Neubaur hat die Ergebnisse als „eindeutig“ eingestuft. Dabei geht es auch um die spätere Rekultivierung des Tagebaus und die Absicherung der Böschungen. Braunkohle-Gegner ziehen diese Berechnungen in Zweifel. Sie verweisen auf Berichte von Fachleuten, unter anderem von der Coal Exit Research Group, wonach die Kohle unter Lützerath für die Stromversorgung nicht benötigt werde.

Was sagen die Gerichte?

Nach zig Klagen und Beschwerden ist die Auseinandersetzung juristisch durchgefochten. Der Streit sei „ausgeurteilt durch alle Instanzen“, sagte der Grünen-Ko-Chef Omid Nouripour am Dienstag im ZDF. RWE habe einen Rechtsanspruch auf das Abbaggern der Kohle unter Lützerath. Als letzter Anwohner hatte sich der Landwirt Eckardt Heukamp gegen seine Enteignung gewehrt. Im März 2022 bestätigte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster die Rechtmäßigkeit. „RWE Power ist im Besitz aller erforderlichen öffentlich- und privatrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse“, sagte ein Sprecher. Zuletzt ging es noch um die Zulässigkeit der geplanten Räumung. Am Montag hat das OVG eine dagegen gerichtete Beschwerde der Klimaaktivisten abgewiesen.

Wie viele Menschen leben noch in Lützerath?

Im Ort halten sich nur noch die Aktivisten auf. „Alle ursprünglich rund 100 Einwohner haben den Ort verlassen, neue Häuser bekommen oder sind entschädigt worden“, erklärte RWE. Der gesamte Weiler ist jetzt Eigentum des Konzerns.

Welche geschäftlichen Folgen ergeben sich für RWE?

Das Unternehmen profitiert sowohl von den hohen Strompreisen als auch von der Laufzeitverlängerung für die beiden Blöcke. Deren Zusatzeinnahmen sollen bei RWE verbleiben. Andererseits endet die Braunkohleverstromung acht Jahre früher als geplant, ohne dass der Bund dafür höhere Ausgleichszahlungen gewährt. Die vereinbarten 2,6 Milliarden Euro müssen ohnehin noch von der EU-Kommission freigegeben werden.