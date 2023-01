Seltene Erden : Der Schatz unter Kiruna

Ohne das Eisenerz gäbe es die Stadt Kiruna nicht. Seit 1890 wird in Nordschweden, rund 200 Kilometer nördlich des Polarkreises, das eisenhaltige Gestein abgebaut, das für die Stahlproduktion gebraucht wird. Um die Mine herum ist die heute 22.000 Einwohner zählende nördlichste Stadt Schwedens entstanden.

Seit 1902 führt die „Erzbahn“ von Kiruna zum eisfreien Hafen im norwegischen Narvik, damit der wertvolle Stoff in alle Welt verschifft werden kann. Der Hunger der deutschen Rüstungsindustrie nach Eisenerz und der Zugriff auf die Vorkommen von Kiruna waren der Hauptgrund dafür, dass Nazideutschland 1940 Norwegen (und damit Narvik) überfiel.

Heute ist die größte Eisenerzmine Europas nicht nur die Lebensader der – entgegen dem lappländischen Trend – weiter wachsenden Stadt. Sie ist es auch wert, Kiruna jetzt zu verlegen. Weil die Erzvorkommen schräg unter der Stadt liegen, wächst mit dem immer weiter vordringenden Abbau die Einsturzgefahr. Deshalb wird das alte Stadtzentrum nach und nach ab- und fünf Kilometer weiter östlich wieder aufgebaut.

Jetzt scheint sich der Wert der Mine noch einmal vervielfacht zu haben, wird sie doch von der schwedischen Regierung zum zentralen Bestandteil der „grünen Transformation“ in Schweden selbst und in der EU ausgerufen. Wirtschafts- und Energieministerin Ebba Busch, vor ihrer politischen Karriere eine PR-Beraterin, machte jedenfalls am Donnerstag in ganz Europa Schlagzeilen, als sie im Besucherzentrum der Mine, knapp einen halben Kilometer unter der Erde, „großartige Neuigkeiten“ verkündete.

Mehr als eine Tonne gefunden

Nicht weit von den bekannten Vorkommen entfernt seien in einem neuen Stollen mehr als eine Tonne sogenannter seltener Erden entdeckt worden. Diese werden nicht nur für die Handyproduktion benötigt, sondern spielen auch eine große Rolle für die Herstellung von E-Autos und Windkraftturbinen – und damit für den europäischen „Green Deal“.

Als Sensation ließ sich der Fund nicht nur wegen des Umfangs der Vorkommen verkaufen, sondern weil von der Existenz seltener Erden in der EU bislang praktisch nichts bekannt war. Dass Busch die „Neuigkeit“ am Vorabend der Eröffnung des schwedischen EU-Ratsvorsitzes verkündete, zu dem die 27 EU-Kommissare nach Kiruna kamen, war sicher kein Zufall. Zu perfekt passte die Nachricht zum aktuellen Narrativ der EU-Kommission, dass die EU mit aller Kraft ihre Industrie für den Klimaschutz umrüsten und zugleich unabhängig von globalen Wettbewerbern wie China und Russland werden muss.

Abbau frühestens in zehn bis fünfzehn Jahren

Jan Moström, der Vorstandschef des staatlichen Bergbaukonzerns LKAB, kommentierte den Fund freilich deutlich nüchterner: Das Vorkommen sei schon seit zwei Jahren bekannt; wann der Abbau begonnen werden könne, lasse sich noch nicht abschätzen – jedenfalls frühestens in zehn bis fünfzehn Jahren. Kurzfristig stehen die schwedischen seltenen Erden also schon einmal nicht zur Verfügung.

Ein in Europa erst- und einmaliger Fund sind die Vorkommen in der schwedischen Arktis ohnehin nicht. In Spuren kommen die Oxide dieser chemischen Elemente auch anderswo vor, auch in Kiruna sind sie schon länger bekannt. Dass sie nun erschlossen werden, hat vor allem mit der gestiegenen Nachfrage zu tun, die einen beträchtlichen Kostenaufwand, für den Abbau wie für die anschließende Separierung, bedeutet.