Der Rosé-Boom lockt die Milliardäre in die Provence

Immer mehr Weingüter in Südfrankreich gelangen in prominente Hände. Auch Investoren investieren Millionen. Damit machen sie sich nicht nur Freunde.

Das Weingut Château Margüi in der Provence Bild: Château Margüi

Hügel und saftig grüne Wälder durchziehen das Château Margüi, dessen fruchtbare Ton- und Kalkböden schon vor mehr als 2500 Jahren die alten Römer anlockten. Man wähnt sich weit entfernt vom Flachland rund um Aix-en-Provence, wo der berüchtigte Mistral-Wind für raues Klima sorgt und der Boden trockenere Weine hervorbringt, und ist doch recht nah. Eine knappe Autostunde ist es von der Domaine in der 150-Seelen-Gemeinde Châteauvert zu Küstenstädten wie Toulon, Hyères oder Saint-Tropez. In Aix ist man noch schneller.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Das mediterran-humide Klima der „Provence verte“, der grünen Provence, wie sich die Region um das Château Margüi nennt, lädt zum Verweilen ein. Seit 2017 im Besitz des amerikanischen Drehbuchautors, Produzenten und Regisseurs George Lucas, präsentiert der Geschäftsführer Yann Jouët das Anwesen als Weingut, Tagungszentrum und Wellness-Oase in einem. Für eine sechsstellige Summe kann man sich in der Hochsaison exklusiv mit bis zu 36 Personen wochenweise in das Paradies inmitten von Weinreben, Kiefern und Obstbäumen einquartieren.