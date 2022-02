Russland-Konflikt : Der Preis der Sanktionen

Aktualisiert am

C. Geinitz

Deutschland und Europa wollen die Russen treffen, sie werden dafür aber selbst bezahlen müssen. Denn die Abhängigkeit von Rohstoffen ist groß – und Russland droht schon mit in astronomische Höhen steigenden Preisen.

Proteste in Finnland gegen das Nachbarland Russland und seine Aggression gegen die Ukraine Bild: dpa

Deutschland und Europa sehen sich angesichts der Zuspitzung im Ukrainekonflikt wirtschaftlich in einer Zwickmühle. Russland, das am Montagabend die Separatistengebiete in Donezk und Luhansk anerkannt und Truppenentsendungen angekündigt hat, ist auf die EU zwar stärker angewiesen als andersherum.

Deshalb könnten die am Dienstag angekündigten westlichen Sanktionen den Aggressor durchaus treffen. Auf der anderen Seite haben einige Staaten in Europa, darunter Deutschland, in der Vergangenheit aber stark auf russische Rohstofflieferungen gesetzt, sodass ein Wirtschaftskrieg zu Versorgungsengpässen und zu weiter steigenden Preisen führen könnte.