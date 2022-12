Hanks Welt : Der ordnungspolitische Unfug der Ampel

Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat zum Jahreswechsel eine positive Bilanz der bisherigen Arbeit der Ampel-Koalition gezogen. Deutschland sei „vergleichsweise gut durch dieses Jahr der verschachtelten Krisen gekommen“, sagte Lindner:

Wer wollte bestreiten, dass die anhaltende „Stapelkrise“ (Krieg, Corona, In­flation) das Regieren nicht einfach macht, wenngleich die geopolitische Weltlage sich auch als willkommene Entschuldigung dafür anbietet, dass zu trial stets auch error gehöre. Geschenkt!

Ich erlaube mir, Lindner zu widersprechen. Im Windschatten der großen Weltkrisen hat die deutsche Ampel eine Kehrtwende in der Sozial- und Wirtschaftspolitik vollzogen, die nur deswegen nicht zu größeren öffentlichen Diskursunruhen führte, weil sie eben von anderen Themen überlagert wurde. Es ist eine zweite, eine leise Zeitenwende, hauptsächlich betrieben von der SPD. Es ist nichts weniger als eine komplette Abkehr von jenen Reformen, die in den Jahren nach 2000 unter der Überschrift „Agenda 2010“ von einer rot-grünen Koalition unternommen wurden.

Sie haben Deutschland zu einem vergleichsweise stabilen Wirtschaftswachstum und einer nachhaltigen Erholung des Arbeitsmarktes verholfen. Jeder, der hierzulande arbeiten will (und kann), findet einen Job, der mehr oder weniger ordentlich bezahlt wird. Dies ist (auch) Erfolg jener Reformen des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder, die dem ordnungspolitischen Grundsatz folgte: Jeder Bürger hat selbst die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Wer – verschuldet oder unverschuldet – in Not gerät, der hat Anspruch auf Hilfe durch den Sozialstaat. „Fördern und fordern“, so lautet der Grundsatz der Solidarität.

Umverteilung hat hohen Preis

Was die Ampel unter dem verführerischen Label „Bürgergeld“ durchgedrückt hat, ist die fast komplette Abkehr von diesem Prinzip. Die seit den Hartz-Reformen geübte Balance zwischen Großzügigkeit staatlicher Leistungen und Forderungen an die Transferempfänger kommt ins Wanken. Mit dem Bürgergeld entsteht ein „bedingungsarmes“ Grundeinkommen, wie es der Ökonom Holger Schäfer formulierte; der Weg zum „bedingungslosen Grundeinkommen“ ist vorgezeichnet. Die Philosophie, dass der Sozialstaat bedingungslos sei, niste sich immer mehr in unserer Gesellschaft ein, schreibt der Würzburger Ökonom Norbert Berthold auf seinem Blog „wirtschaftlichefreiheit.de“. Das hat einen ho­hen Preis: Umverteilung wird immer effizienzverschlingender, mithin teuer und ineffizient. Norbert Berthold attestiert der Ampel, sie betreibe „ordnungspolitischen Unfug“.

Diese sozialpolitische Zeitenwende hat die Ampel der Gesellschaft ohne Not verordnet. Angesichts der realen beschäftigungspolitischen Not vieler Unternehmen, die händeringend Arbeitskräfte suchen, könnte man eher darüber nachdenken, das „Fordern“ zu verstärken. Denn, wie gesagt, zumutbare Arbeit gibt es zuhauf. Die Firmen laufen den Leuten hinterher. Es ist noch nicht einmal nötig, dass die Solidargemeinschaft die Weiterbildung der Arbeitssuchenden übernimmt – eine Neuerung des „Bürgergeldes“, für das sich die Ampel besonders auf die Schulter klopft. Das kann sie getrost den Firmen überlassen, die aus purem Eigeninteresse die Weiterbildung für ihre neuen Mitarbeiter finanzieren werden.