Chefwechsel bei Volkswagen : Der Neue von Porsche

Der Chef von Volkswagen muss überraschend gehen. Gescheitert ist er an der Software und letztlich an sich selbst. Sein Nachfolger steht vor großen Aufgaben.

Vor zwei Wochen hatte Herbert Diess noch einen Fernsehmoment. Gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz legte der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen den Grundstein für die neue Batteriezellfabrik in Salzgitter. So gelöst wie der 63 Jahre alte Manager wirkte, kann man sich schwer vorstellen, dass er schon von seiner baldigen Demission wusste. Vielleicht war der ebenfalls anwesende Stephan Weil – SPD-Parteifreund von Scholz und Ministerpräsident von Niedersachsen – schon etwas weiter. Das Land hält 12 Prozent der Anteile an Volkswagen. Weil gehört zum Kreis des Aufsichtsratspräsidiums, das nun einstimmig die Trennung von Diess zum 1. September beschlossen hat. Beerben wird ihn Porsche-Chef Oliver Blume.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung.





Aus Sicht von Diess schließt sich ein kurioser Kreis. Im April 2018 hatte der gebürtige Münchner und damalige VW-Markenchef nämlich Matthias Müller von der Konzernspitze gedrängt. Dieser war zuvor von Porsche gekommen und hatte den allmächtigen Martin Winterkorn beerbt. Diess hatte damals die Eigentümer überzeugen können, dass er der geeignete Mann für eine Neuausrichtung nach dem Dieselskandal sei. Nun wird er vorzeitig aus Zuffenhausen ersetzt.