Frank Herzog hat erreicht, was man sich als Unternehmer guten Gewissens vornehmen kann. Er hat eine Firma gegründet, er hat brillante Erfindungen und glänzende Geschäfte gemacht. Er hat mit Fleiß und Glück ein Vermögen erworben, noch ehe er 50 Jahre alt war. Er hat es als Maschinenbauer aus der deutschen Provinz zur Privataudienz bei Elon Musk gebracht, dem Tausendsassa im fernen Kalifornien. Aber an diesem Abend schaut Frank Herzog zu Hause in Oberfranken ratlos in die Runde und sagt: „So etwas ist mir noch nie passiert, wenn ich mich hinter etwas geklemmt habe.“

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Es ist ein Mittwoch im Mai, Jahreshauptversammlung des 1. FC Lichtenfels. Das Aushängeschild des Klubs, die erste Mannschaft, kickt in der Landesliga Bayern. Rund 60 Mitglieder sind in die Stadiongaststätte gekommen. Draußen fließt der Main, in den Weidenbäumen zwitschern die Vögel. Drinnen gibt es an langen Tischen Bier vom Fass und Brezeln. Die Abteilungsleiter berichten über Siege und Niederlagen im Fußball und im Kegeln, den beiden Sportarten des Klubs.