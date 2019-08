Als er wieder Boden unter den Füßen hatte, war Gerhard Senft heilfroh. Hinter ihm lagen drei Tage und Nächte im Golf von Biskaya. „Ich bin einigermaßen seefest“, sagt Senft, leidenschaftlicher Segler von Kindesbeinen an: „Aber da war ich seekrank.“ Mit dieser persönlichen Erfahrung gehört er zu den wenigen Menschen, die wirklich abschätzen können, was auf Greta Thunberg zukommt, wenn sie demnächst mit einer Hochsee-Rennyacht von Großbritannien nach Nordamerika segelt, um ganz ohne CO2-trächtige Flugreise am UN-Klimagipfel in New York teilnehmen zu können. „Das ist tough“, sagt Senft voller Ehrfurcht. „Allein der Lärm. Man befindet sich in einem riesigen Hohlraum aus Kunststoff, wie in einer Trommel“, sagt er in Erinnerung an die belastende Dauerbeschallung auf der „Malizia“.

Senft weiß, wovon er spricht. Die „Malizia“, mit der die Klimaaktivistin von den Profi-Seglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi über den Atlantik gebracht wird, ist sein Schiff. Eine Karbon-Hölle, sagen Segler, die auch einiges gewohnt sind, aber ihrem Hobby eher an Bord von Luxusyachten frönen; ein „bis zur Schonungslosigkeit optimierter Renner“, beschreibt das „Yacht“-Magazin das Gefährt.