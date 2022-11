Aktualisiert am

Der Kampfjet FCAS steht in den Startlöchern

100-Milliarden-Euro-Projekt : Der Kampfjet FCAS steht in den Startlöchern

Das Future Combat Air System (FCAS), Europas größtes Rüstungsprojekt mit einem geschätzten Gesamtvolumen von bis zu 100 Milliarden Euro, steht in den Startlöchern. Das Bundesverteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass „nach intensiven Verhandlungen“ die industriellen Einigungen zur nächsten Programmphase erzielt werden konnten. Daran beteiligt waren Vertreter aus Deutschland, Frankreich und Spanien sowie auf Industrieseite der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus und das französische Rüstungsunternehmen Dassault Aviation.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Weiter teilte das Ministerium mit, dass parallel zu diesen Industrieverhandlungen „auf höchster Regierungsebene bekräftigt (wurde), dass bei dem unter französischer Gesamtverantwortung stehenden Projekt ein kooperativer Ansatz auf Augenhöhe verfolgt wird“. „Die politische Einigung bei FCAS ist ein großartiger Schritt und ein – gerade in diesen Zeiten – wichtiges Zeichen der exzellenten deutsch-französisch-spanischen Zusammenarbeit“, wurde Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in der Mitteilung zitiert. Ein Airbus-Sprecher sprach von einem „bedeutsamen Schritt vorwärts für dieses europäische Flagschiffprogramm im Verteidigungssektor“.

Eine abschließende Vertragsunterzeichnung ist in den kommenden Tagen geplant. Zuvor müssen Berlin, Paris und Madrid noch grünes Licht geben, im Fall von Deutschland ist die Zustimmung des Haushaltsausschusses im Bundestag notwendig. Das gilt jedoch nur noch als Formsache.

Das 2017 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron initiierte FCAS-Projekt sieht den Bau von Kampfjets und Drohnenschwärmen vor, die über Datenwolken (Combat Clouds) miteinander vernetzt sind. Von 2040 an soll da System die von den Streitkräften in Deutschland, Frankreich und Spanien derzeit eingesetzten Kampfflugzeuge Rafale und Eurofighter ablösen. Die Komplexität des Vorhabens und unterschiedliche Vorstellungen der beteiligten Industrieunternehmen über die Arbeitsteilung führten in den vergangenen Monaten zu harten Verhandlungen.