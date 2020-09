F.A.Z. exklusiv : Der Justiz gehen die Top-Juristen aus

Der Staat verliert den Zugang zu den besten Absolventen und muss seine Ansprüche runterschrauben. Manchmal liegt das am Standort – häufig aber am Geld. Denn in den Großkanzleien explodieren die Gehälter.

Studierende bei Einführungsvorlesung im Erstsemester für das Jurastudium im Auditorium Maximum an der Universität in Freiburg noch vor der Corona-Pandemie. Bild: Picture-Alliance

Der Generationswechsel und die bevorstehende Pensionswelle in der deutschen Richterschaft sind seit Jahren bekannt. Bis zum Jahr 2030 müssen die Bundesländer an die 10.000 Stellen nachbesetzen, das sind nahezu 40 Prozent aller derzeitigen Richter und Staatsanwälte. Gerade jetzt gelingt es den Landesjustizverwaltungen aber nicht mehr, ausreichend gut qualifizierte Nachwuchsjuristen für den Berufseinstieg in den Staatsdienst zu gewinnen.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Einer aktuellen Umfrage des Deutschen Richterbunds (DRB) zufolge, deren Ergebnisse der F.A.Z. vorab vorliegen, gelingt es keinem Bundesland mehr, offene Stellen ausschließlich mit Juristen mit Prädikatsexamen nachzusetzen. Darunter sind die Abschlussnoten ab einem „Vollbefriedigend“ in der Zweiten Staatsprüfung zu verstehen: In dieser Notenspanne landeten nach jüngsten Zahlen des Bundesamts für Justiz im Jahr 2018 in ganz Deutschland nur 19,5 Prozent aller 7829 erfolgreichen Absolventen.

In Ostdeutschland ist das Problem besonders groß

Sven Rebehn, DRB-Bundesgeschäftsführer, muss eingestehen, dass es den Ländern nicht mehr durchgehend gelingt, die besten Köpfe eines Jahrgangs für die Justiz zu gewinnen. „Der Wettbewerb um hochqualifizierte Kandidaten mit Unternehmen und großen Anwaltskanzleien, Bundesbehörden und Verbänden wird härter. Dabei braucht die Justiz guten Nachwuchs dringender denn je, um die stetig wachsenden Aufgaben und die anrollende Pensionierungswelle aufzufangen“, sagt Rebehn. Nahezu alle Länder haben deswegen in den Einstellungsvoraussetzungen ihre Erwartungen an die Noten herabgesenkt. Zudem wurde im Vergleichszeitraum seit 2016 die Einstiegsbesoldung spürbar angehoben.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Dennoch: Gut ausgebildete Bewerber bleiben fern, insbesondere in Ostdeutschland. So fiel die Quote der Proberichter mit Prädikat in Sachsen-Anhalt von 80 Prozent im Jahr 2016 auf nur noch 30 Prozent im Jahr 2019 – obwohl die Zahl der Bewerber für eine Stelle in der Justiz gegen den Trend gewachsen ist. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg lagen die Quoten im Vorjahr bei 38 beziehungsweise 37 Prozent; als eine der wenigen Verwaltungen legte Potsdam schon einen Zwischenstand für 2020 vor: Nur jeder vierte neueingestellte Richter oder Staatsanwalt kann ein Prädikatsexamen vorweisen. Die beste Quote erreicht der Umfrage zufolge Hamburg, hier liegt der Anteil konstant auf hohem Niveau zwischen 83 und 85 Prozent. Auch Berlin kann mit seiner Attraktivität punkten und gibt eine Quote von knapp 70 Prozent an.

Plus 40 Prozent Jahreseinkommen in Großkanzleien

Neben dem Vorteil der lebenswerten Stadt verdienen junge Richter in Hamburg auch deutlich mehr. Die Einstiegsgehälter sind in der Hansestadt seit 2016 um 10 Prozent gestiegen und liegen mit 56.000 Euro Jahresgehalt im Vergleich der Bundesländer an der Spitze. Auch Nordrhein-Westfalen, das Bundesland mit dem größten Personalbedarf, hat laut DRB die Besoldung von 48.000 Euro auf nun 54.000 Euro angehoben. Dennoch bleibt der Berufsverband der Richter und Staatsanwälte bei seiner Kritik, wonach die Justiz beim Thema Gehalt den Anschluss an die Privatwirtschaft verloren hat. „Ohne ein attraktives Gesamtpaket aus guter Besoldung, modernen Arbeitsplätzen und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für Nachwuchsjuristen kann das nicht gelingen“, meint Rebehn.

Mehr zum Thema 1/ 1:23:50

Einen Zugang zum Recht erster und zweiter Klasse, je nach Region des zuständigen Gerichts, dürfe es nicht geben. Während die Jahreseinkommen für Berufsanfänger in den internationalen Großkanzleien im vergangenen Jahrzehnt um bis zu 40 Prozent gewachsen sind, sparten die Länder. In den vergangenen Monaten bemängelte das Bundesverfassungsgericht gleich mehrmals, dass Richter und Staatsanwälte zu wenig verdienten.