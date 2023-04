In der angespannten Finanzlage des Bundes blockieren sich die Koalitionspartner. Während der Finanzminister auf Dienstreise im fernen Washington ist, attackiert ihn in der Heimat der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Der in der Ampel schwelende Haushaltskonflikt hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) im fernen Washington eingeholt. In der Heimat attackierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich den FDP-Politiker gleich zweifach. Erstens warf er dem zuständigen Minister Doppelmoral vor. Zweitens regte er an, abermals mit einem Nebenhaushalt zu tricksen, indem Mittel umgeschichtet werden – wobei ihm klar sein muss, dass Lindner dies kategorisch ablehnt. Schließlich hat sich der Finanzminister schon mehrfach in diesem Sinne öffentlich geäußert.

Die Finanzlage des Bundes ist angespannt wie lange nicht. Die Koalitionspartner blockieren sich, so dass das Ganze zu einer Hängepartie wird. Mitte März musste Lindner den sogenannten Eckwertebeschluss des Kabinetts zum Haushalt 2024 und den Folgejahren absagen. Seine Kabinettskollegen hatten mit Mehrforderungen von 70 Milliarden Euro den Rahmen gesprengt. Verschärfend kam hinzu, dass sich die Lage verschlechtert hatte. Teure Ausgabenbeschlüsse, Steueranpassungen und Zinserhöhungen, höhere Personalkosten schlagen negativ zu Buche.

Zwar gibt es auch positive Aspekte: Die absehbaren Steuereinnahmen haben sich verbessert, zudem wird mit der schlechteren Konjunkturlage der Schuldenspielraum etwas größer. Aber unter dem Strich kamen die Fachleute im Bundesfinanzministerium zuletzt auf eine Lücke von 14 bis 18 Milliarden Euro, die noch geschlossen werden muss, um die Vorgabe des Grundgesetzes einzuhalten – ohne auch nur eine Mehrforderung erfüllt zu haben. Ein abermaliges Aussetzen der Schuldenregel erlaubt die aktuelle Lage nach Auffassung von Lindners Verfassungsjuristen nicht. Steuererhöhungen sind für die FDP tabu. Also ist auch dieser Weg verbaut, den viele in der SPD und bei den Grünen gerne gehen würden.

In der Karwoche ruhte die Bundespolitik. Direkt nach Ostern flog Lindner zur Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Im Ausland ist es nicht üblich, sich zur Innenpolitik zu äußern. Man darf aber davon ausgehen, dass sich an seiner Position nichts geändert hat. Die Haushaltslücke muss geschlossen werden. In Lindners Worten heißt das, die Koalition muss Prioritäten setzen. Andersherum: Weniger Wichtiges muss dafür entfallen. Das heißt: kürzen, streichen, kappen. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber lange kam man im Bund um solch unangenehme Entscheidungen herum.

Viele Ausgaben, nicht zuletzt sozialer Art, sind gesetzlich abgesichert. Gesetze lassen sich ändern – und zwar relativ einfach. Haushaltsbegleitgesetz heißt das Zauberwort. Parallel zum Haushaltsgesetz werden dann solche Anpassungen in einem Paket beschlossen. Als Lindners Vorvorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) nach der Finanzkrise den Bundeshaushalt konsolidieren musste, griff er zu diesem Mittel. Das Elterngeld wurde nach oben begrenzt.

Zugleich beschloss die damalige Regierung eine Kernbrennstoffsteuer (die später das Bundesverfassungsgericht wieder kassierte) und eine Luftverkehrsteuer. Allerdings will Lindner keine neuen Steuern, sondern eher das Gegenteil, nämlich Steuerentlastungen für die Wirtschaft. Stichworte sind Forschungsförderung, Verlustverrechnung oder Superabschreibung in Form einer Investitionsprämie. Doch damit tun sich wiederum SPD und Grüne schwer.

Beispielhaft sind die Einlassungen des SPD-Fraktionsvorsitzen. So sagte Mützenich am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: „Ich erwarte Seriosität in den Beratungen gerade auch von den Kabinettsmitgliedern, die für die Aufstellung des Haushalts verantwortlich sind und sich dennoch selbst immer wieder mit umfangreichen Ausgabenwünschen zu Wort melden – während sie gleichzeitig auf die Disziplin anderer pochen. Wasser predigen und Wein trinken, passt nicht zusammen.“

Der Politiker schlug vor, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu öffnen. „Natürlich müssen wir genau prüfen, wo Einsparpotentiale liegen. Aber wir sollten auch darüber reden, wie wir zusätzliche Mittel aus vorhandenen Reserven mobilisieren können.“ Der in der Pandemie errichtete Nebenhaushalt wurde nach Russlands Angriff auf die Ukraine aufgestockt, um die Folgen für die Energieversorgung abzufedern. Dabei hieß es „um bis zu 200 Milliarden Euro“, wie Lindner nicht müde wird zu betonen. Eine Umwidmung von Mitteln, die wegen sinkender Preise für Strom und Gas nicht gebraucht werden, schließt der FDP-Chef aus. Das alles sieht nicht nach einer schnellen Lösung aus.