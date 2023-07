Falls jemand gedacht haben sollte, dass mit dem Kabinettsbeschluss zum Haushalt 2024 und der Finanzplanung bis zum Jahr 2027 Schluss mit dem Gezerre in der Koalition sein sollte, hat er sich getäuscht. Die Kindergrundsicherung bietet für die parlamentarische Sommerpause, die eigentlich im Ruf steht, nachrichtenarm zu sein, reichlich Konfliktstoff. Finanzminister Christian Lindner und seine für die Familien zuständige Kabinettskollegin Lisa Paus haben schon zu erkennen gegeben, wie das aussehen kann. Direkt nach Bekanntwerden der Kabinettsvorlage Anfang dieser Woche beharkten sich der FDP-Vorsitzende und die Grünen-Politikerin in aller Öffentlichkeit. Man hat Einsparungen beim Elterngeld verabredet – und schiebt sich auf offener Bühne gegenseitig den Schwarzen Peter zu.

Das Publikum verfolgt das Geschehen mit wachsender Verblüffung. Schon beim Gebäudeenergiegesetz zeigte sich, dass sich die Koalition im Namen des Fortschritts nur im Schneckentempo fortbewegt, wenn es um Konsens in konkreten Fachfragen geht. Das Heizungsgesetz sorgte lange genug ungewollt für Spannung. Freitag wird es der Bundestag beschließen. Es verschwindet damit – zumindest bis auf weiteres – vom Spielplan. Nun also Vorhang auf für den Haushalt, für die Kindergrundsicherung und das Elterngeld.

Obwohl das von Lindner für das Kabinett vorbereitete Paket nicht weniger als 1364 Seiten umfasst, gibt es noch offene Punkte und damit reichlich Anlass für Streit. Den Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds sucht man dort vergeblich. Den will die Regierung im August nachreichen. Das ist keine Marginalie, schließlich ist der riesige Schattenhaushalt der zentrale Hebel, mit dem die Koalition Wirtschaft und Gesellschaft auf grüne Pfade lenken will.

Decken sich Einnahmen und Ausgaben?

Quasi als erste Amtshandlung hatte sich die Ampel im Rückgriff auf nicht benötigte Kreditermächtigungen der schwarz-roten Koalition 60 Milliarden Euro gesichert. Die zunehmende Bepreisung des Kohlendioxid-Ausstoßes sorgt für wachsende Einnahmen. Parallel soll immer mehr aus dem Nebenetat finanziert werden, nicht nur die Hilfen für klimafreundliche Heizungen. Reicht es da noch für einen zweistelligen Milliardenbetrag für die Schiene? Kann man, sollte man dort außerdem Mittel einplanen, um den Strompreis für die Industrie zu drücken?

Man hört Unterschiedliches über den Finanztopf, der für Wirtschaftsminister Robert Habeck so wichtig ist. Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, dort Einnahmen und Ausgaben zur Deckung zu bringen, denn sonst hätte die Regierung diesen Wirtschaftsplan mit den übrigen „Sondervermögen“ beschließen können, die letztlich aus Kreditermächtigungen bestehen, anders als der schillernde Name suggeriert. Unabhängig davon bleibt das Risiko, dass das Bundesverfassungsgericht die anfängliche 60-Milliarden-Operation kassiert. Dann hätte Rot-Grün-Gelb ein richtig großes Finanzpro­blem.

Finanzierungskonstrukte trüben den Überblick

Nebenhaushalte, Sondervermögen, Schattenfonds – insgesamt 29 Konstrukte besonderer Art hat die Bundesregierung, um am Kernetat vorbei Dinge finanzieren zu können, die (ihr) wichtig sind: Bundeswehr, Wirtschaftsstabilisierung, Aufbauhilfe nach großer Flut. Das ist nicht nur für den Bundesrechnungshof ein großes Ärgernis, weil wichtige Haushaltsregeln darunter leiden (Grundsätze wie Einheit, Jährlichkeit, Etat­reife). Letztlich kostet das Sam­melsurium Transparenz. Für die Demokratie, in der die Bürger die Arbeit einer Regierung nicht zuletzt danach beurteilen, was sie leistet und was sie kostet, ist das schädlich.

Lindner zeigt sich hier auf einmal zupackend. Fünf dieser Nebenhaushalte sollen wegfallen. Ihre Aufgaben werden in den Kernhaushalt übertragen. Klingt gut, wäre auch gut, wenn es nicht nur dem Ziel dienen sollte, kurzfristig Geld locker zu machen. Und da sind Zweifel erlaubt. Allein mit der Auflösung des Sondervermögens Digitale Infrastruktur ist nach Angaben des Finanzministeriums ein Entlastungseffekt von 4,8 Milliarden Euro verbunden. Dem stehen höhere Belastungen in den Folgejahren ge­genüber. Dafür sei Vorsorge getroffen worden, heißt es beruhigend. Aber Belastung bleibt Belastung.

Haushaltsentwurf und Finanzplan weisen zudem noch offene Lücken auf. Das nennt man globale Minderausgabe oder schlicht Handlungsbedarf. Nur mit solchen haushaltspolitischen Krücken schafft es Lindner, die Neuverschuldung in den Grenzen des Grundgesetzes zu halten. Was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, gelingt nur mit Tricks. Das spricht nicht für die Koalition.