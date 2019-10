Wall Street : Die Skepsis am China-Abkommen wächst

Der überwiegend positive Auftakt der Bilanzsaison für das dritte Quartal hat an der Wall Street die wachsende Skepsis am Fortschritt der Handelsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China überdeckt. Gestützt von überraschend gut ausgefallenen Ergebnissen vor allem der Großbank JP Morgan Chase, tendierte der breitgefasste amerikanische Aktienindex S&P 500 am Dienstag im Handelsverlauf der New Yorker Börse im Plus.

Norbert Kuls Freier Autor in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Erholung folgte auf die leichten Verluste zum Wochenanfang trotz der teilweisen Einigung im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China am vergangenen Freitag. Der Handelsstreit wird nach Ansicht von Fachleuten auf absehbare Zeit im Zentrum des Interesses an der Wall Street stehen. „Der Markt ist von den Verhandlungen über das Handelsabkommen in Geiselhaft genommen worden“, sagt Jeffrey Mills, Chefanleger des Vermögensverwalters Bryn Mawr Trust. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit China bereits aus dem Gröbsten heraus sind.“