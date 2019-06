Trump zum Handelsstreit : „Das Wort „Zoll“ ist wunderschön“

Grenzübergang zwischen Mexiko und Amerika in San Ysidro in Kalifornien Bild: AFP

Nach heftiger Kritik verteidigt Amerikas Präsident Donald Trump auf Twitter seine Zollpolitik im Handelsstreit mit China und im Grenzstreit mit Mexiko: „Wenn man die Sparschwein-Nation ist, die von anderen Ländern jahrelang ausgeraubt und betrogen wurde, ist das Wort „Zoll“ tatsächlich ein wunderschönes Wort.“ Chinesische Unternehmen würden nach Amerika umziehen, um die Zölle zu vermeiden.„Genauso wie mexikanische Unternehmen zurück in die Vereinigten Staaten ziehen, wenn der Zoll höhere Levels erreicht“, fuhr er fort. „Sie haben viele unserer Unternehmen und Jobs genommen, die dummen Politiker haben es passieren lassen, und nun werden sie (die Unternehmen) zurückkommen“, schrieb Trump.

Die amerikanische Handelskammer hatte in einem Statement geschrieben: „Die Einführung von Zöllen auf Waren aus Mexiko ist genau der falsche Schritt.“ Die Zölle würden von amerikanischen Familien und Unternehmen gezahlt, ohne dass sie irgendetwas dazu beitragen würden, die sehr real existierenden Probleme an der Grenze zu lösen.

„Wir werden Mexikos Würde verteidigen“

Mexiko könne die Zölle verhindern, wenn es die Farce stoppe, dass es Millionen Menschen erlaubt sei, einfach durch das Land zu irren und eine Invasion Amerikas vorzunehmen, schrieb Trump. „Ganz zu schweigen von den Drogen und dem Menschenhandel, die über Mexiko hereinschwappen.“

„Sind es wirklich die Drogenbarone, Mafiabanden und Kojoten, die in Mexiko das Sagen haben“, fragte Trump. „Wir werden es bald herausfinden.“ Er spielte damit auf die bevorstehenden Verhandlungen an, mit denen Mexiko die Zölle noch innerhalb der von Trump gesetzten Frist bis zum 10. Juni verhindern will.

Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard teilte auf Twitter mit, er werde am Mittwoch nächster Woche in Washington seinen amerikanischen Kollegen Mike Pompeo treffen, „um den Konflikt zu lösen“. Ebrard betonte die Dialogbereitschaft seines Landes, er schrieb aber auch: „Wir werden Mexikos Würde verteidigen.“ Trump will Mexiko mit Strafzöllen auf alle Warenimporte dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die Vereinigten Staaten zu stoppen.

Sollte Mexiko seine Bemühungen zur Grenzsicherung nicht deutlich ausweiten, sollen vom 10. Juni an alle Importe mit fünf Prozent Sonderzoll belegt werden, hatte Trump am Donnerstag mitgeteilt. Seinen Angaben zufolge sollen die Zölle bis zum 1. Oktober schrittweise auf 25 Prozent ansteigen, sollte das Nachbarland keine wirksame Maßnahmen ergreifen.

Gegen den Rat der Berater

Die Vereinigten Staaten kritisieren, dass Hunderttausende Menschen durch das südliche Nachbarland illegal in die Vereinigten Staaten einreisen. Mexiko ist einer der wichtigsten Handelspartner Amerikas. Im ersten Quartal belief sich das Handelsvolumen auf 150,5 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr wurden in den Vereinigten Staaten Waren im Wert von 346 Milliarden Dollar aus Mexiko eingeführt. Autos und Autoteile machen den größten Anteil an Importgütern aus.

Nach Informationen der „Washington Post“ hatte sich Trump mit seiner Drohung gegen Mexiko explizit gegen den Rat mehrerer Berater im Weißen Haus durchgesetzt. Unter anderem soll der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer versucht haben, ihn davon abzubringen.

Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, bescheinigte Trump fehlende Kenntnisse und eine schlechte Politik. „Wieder einmal sät der Präsident Chaos an der Grenze, statt Lösungen für amerikanische Arbeiter und amerikanische Konsumenten anzubieten“, heißt es in einem Statement der Demokratin.

Ermittlungen gegen Fedex

Im Handelskonflikt mit China erreichten die Spannungen unterdessen einen neuen Höhepunkt. In der Nacht zu Samstag traten als Vergeltung auf bereits verhängte Abgaben Washingtons neue Strafzölle der Chinesen in Kraft. Die Abgaben betreffen amerikanische Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar. Je nach Produkt gelten Zölle von bis zu 25 Prozent. Insgesamt sind 5140 Produkte betroffen.