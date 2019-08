Trump gegen Xi : Kampf der Kaiser

Der Handelskrieg zwischen den beiden Supermächten Amerika und China ist an einem brisanten Punkt angelangt: Seit dem vergangenen Freitag ist der Streit um Amerikas Handelsbilanzdefizit, Chinas Technologiediebstahl und Strafzöllen zu einem emotional geführten Konflikt geworden, der von zwei Staatschefs geschürt wird, die sich beide als von der Vorsehung gesandte Kaiser ansehen mit dem Auftrag, ihr Land zu alter Größe zurückzuführen.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Mit den Worten „Ich bin der Auserwählte“ hat der amerikanische Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche seinen immer härteren Kampf gegen China begründet. Nachdem Peking Amerikas jüngste Strafzolldrohung mit eigenen neuen Vergeltungszöllen konterte, nannte Trump auf Twitter den zuvor stets als „Freund“ titulierten chinesischen Präsidenten Xi Jinping plötzlich einen „Feind“ und ordnete „hiermit“ an, die amerikanischen Wirtschaft habe sich aus China zurückzuziehen. Zugleich beschimpfte Trump die amerikanische Notenbank Federal Reserve, die seinem Willen nach wie in einem Akt göttlicher Fügung durch eine kräftige Zinssenkung die Scherben seiner Wirtschaftspolitik zusammen kehren soll.

Amerikas Präsident gegenüber steht Xi Jinping: ein Mann, der wie Trump eher aus Zufall ins höchste Amt seines Staates gelangte, aber dort angekommen unverzüglich begonnen hat, seine Macht so weit wie irgend möglich auszubauen.

Mehr als ein Dutzend Titel trägt Xi, darunter den des Führers („lingxiu“), den vor ihm nur Republikgründer Mao Tse-tung innehatte. Die Amtszeitbegrenzung hat Xi im vergangenen Jahr abgeschafft. Dafür sind seine „Gedanken“ nun Teil der Parteiverfassung, was manche Chinesen dergestalt interpretieren, dass Kritik an ihrem Führer Verfassungsbruch ist.

Peking weiß nichts von Anrufen bei Trump

So wie Donald Trump mit seiner Twitter-Kommandowirtschaft Amerikas Industrie aus China abziehen und mit der Produktionsverlagerung das eigene Land wieder „groß“ machen will, beschwört Xi in seinen Reden die „Wiedergeburt der großen, chinesischen Nation“. Seine Parteigenossen streuten dieser Tage unter Chinas Wirtschafts-Elite Gerüchte, von Oktober an würden in sämtlichen Fabriken des Landes die Lieferungen an die Vereinigten Staaten eingestellt, wenn die Amerikaner so weiter machten mit ihrer Aggressionspolitik.

Trump direkt anzugreifen wagt Xi nur vor Besuchern hinter verschlossenen Türen. Dennoch hat auch er den Wirtschaftskonflikt längst in eine Schlacht um Leben und Tod umgedeutet. Das chinesische Volk sei auf einem neuen „Langen Marsch“, rief Xi in alter Revolutionsrhetorik vor Monaten aus. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua, die ihre Kommentare aus Xis Generalsekretariat der Partei diktiert bekommt, drohte am Samstag nach Trumps „Feind“-Attacke, China werde kämpfen „bis zum Ende“.

Wie sehr sich beide Seiten misstrauen, zeigte sich abermals an diesem Montag. Peking habe am Wochenende zwei Mal bei ihm angerufen und wolle unbedingt wieder verhandeln, sagte Trump am Rande des G-7-Treffens im französischen Biarritz. Sein Finanzminister Steven Mnuchin führte für diese Behauptung eine Bemerkung des chinesischen Verhandlungsführers Liu He ins Feld, wonach Peking zu Gesprächen bereit sei und den Konflikt nicht weiter eskalieren lassen wolle.

Lius Wortwahl habe sich zu früheren Äußerungen jedoch gar nicht geändert, analysiert der China-Beobachter Bill Bishop. Das Pekinger Außenministerium sagt, es wisse nichts von Telefonanrufen. Der Chefredakteur der Pekinger „Global Times“ schrieb auf Twitter, Trump habe bewusst einen falschen Eindruck erweckt.