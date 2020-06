Streit um Hilfen für Airbus : Trump droht uns mit neuen Zöllen

Aktualisiert am

Auch Bier aus der EU soll mit amerikanischen Einfuhrzöllen belegt werden. Bild: dpa

Mitten in der Corona-Krise stellt die Regierung in Washington neue Zölle in Aussicht: Betroffen sein können Oliven, Bier, Gin und Lastwagen sowie Flugzeugteile, Milchprodukte und Luxusgüter.