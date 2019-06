Der amerikanische Präsident Trump hält sich die Möglichkeit offen, Strafzölle gegen die Autoindustrie in der EU zu verhängen. Auch eine Quote wird diskutiert. Bild: dpa

Präsident Trumps Drohung mit Autozöllen steht weiter im Raum. Bis Mitte November gibt er den Verhandlungen Zeit, um zu einem für ihn befriedigenden Ergebnis zu kommen. Dabei steht auch eine „freiwillige“ Exportquote der Anbieter aus der EU in der Diskussion. Solche Quoten sind eigentlich vor der Welthandelsorganisation WTO illegal. Soll sich die Europäische Union trotzdem darauf einlassen?

2017 exportierte die EU 1,15 Millionen Autos in die Vereinigten Staaten im Wert von rund 37,4 Milliarden Euro. Pro Stück wurde ein Erlös von fast 32 500 Euro erreicht; im Durchschnitt über alle Exportmärkte lag dieser Wert bei 23 700 Euro; in die Vereinigten Staaten werden also relativ hochwertige Autos exportiert. Aber es geht noch besser: Der Durchschnittspreis eines Exportautos betrug 38 700 Euro in China.