Seltene Erden : Pekings Waffe im Handelskrieg

In jedem Smartphone, in jeder Hightech-Rüstung stecken Seltene Erden. 80 Prozent dieser Metalle kommen aus Fernost. Setzt China das nun als Druckmittel gegen Amerika ein?

Ein Arbeiter rührt Kessel voll Seltener Erden in einer Werkstatt in der Nähe von Damao im Norden Chinas an der Grenze zur Mongolei. Bild: Reuters

Vergangenen Freitag veröffentlichte die Pekinger Zeitung „Global Times“, die der Kommunistischen Partei Chinas (KP) gehört, einen Kommentar mit einer kämpferischen Überschrift: „Amerikas Verlangen nach Seltenen Erden ist ein Ass in Pekings Hand“.

Darunter behauptete der Autor, dass China „laut mancher Statistik“ 95 Prozent des weltweiten Vorkommens der Metalle beherberge, ohne die die Elektronikbauteile in Smartphones ebenso wenig auskommen wie moderne Waffen im Rüstungssektor. „Es wird viele Jahre brauchen, bis Amerika seine Förderindustrie für Seltene Erden aufgebaut hat“, konstatierte der Kommentar. „Das ist lange genug für China, um einen Handelskrieg gegen Amerika zu gewinnen, während dem Chinas Monopol auf die Produktion Seltener Erden Peking helfen wird, das Herzblut des amerikanischen Hochtechnologiesektors zu kontrollieren.“

„Also Ärmel hochkrempeln und mit noch mehr Kraft arbeiten!“

Drei Tage, nachdem der Kommentar in der Parteizeitung erschienen war, machte Chinas allmächtiger Staatspräsident Xi Jinping einen Ausflug. Mit seinem obersten Wirtschaftsberater Liu He, der die Verhandlungen mit Washington im Handelskrieg führt, kreuzte Xi in der knapp 2000 Kilometer von Peking entfernten Werkshalle des Unternehmens JL Mag Rare-Earth auf, einem der größten Förderer von Seltenen Erden in China. Im Schlepptau hatten die Kader Reporter und Kameras der Staatsmedien.

Dass das Pekinger Außenministerium später mitteilte, es sei „normal“, dass ein Staatsführer mit Besuchen „Untersuchungen zur Industriepolitik“ anstelle, darf als blanker Sarkasmus gewertet werden. „Noch nie zuvor hat ein Staatsführer der nationalen Ebene einen Produzenten von Seltenen Erden besucht“, sagt Zhou Chengxiong von der staatlichen Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking, ein ausgewiesener Fachmann für Energiepolitik. Er hat viele wissenschaftliche Artikel über die Metalle veröffentlicht, die für die Hochtechnologie in aller Welt so wichtig ist.

Deutlicher als das Außenministerium wurde denn am Montag auch das Parteisprachrohr „Volkszeitung“ auf einem seiner Kanäle in Chinas sozialen Medien. So habe die amerikanische Regierung bereits im Februar 2016 eine Untersuchung veröffentlicht, nach der der Rückstand des Landes auf China bei der Produktion Seltener Erden 15 Jahre betrage, lautete die unverkennbare Warnung an den Gegner im Handelskrieg. „Also Ärmel hochkrempeln und mit noch mehr Kraft arbeiten!“, höhnte der Artikel über die Amerikaner, in dem er ein in China populäres Zitat Xi Jinpings gebrauchte, der auch Generalsekretär der KP ist.

Kurz bevor Xi seine „Untersuchungen zur Industriepolitik“ beim staatseigenen Monopolisten anstellte, war bekannt geworden, dass die amerikanische Regierung den chinesischen Technikkonzern Huawei mit ihrem in der vergangenen Woche verhängten Bann nicht nur von der Lieferung überlebensnotwendiger Halbleiter abgeschnitten hat, sondern auch vom Smartphone-Betriebsystem Android des amerikanischen Internetunternehmens Alphabet (Google), der keine Updates und Software mehr an die Chinesen liefern will, um nicht gegen amerikanische Gesetze zu verstoßen. Inzwischen hat Washington Huawei eine Frist von 90 Tagen gewährt, um seine Betriebssystem umzustellen – offensichtlich, nachdem die Telekomindustrie Amerikas und im Rest der Welt geklagt hatte, dass ansonsten ihre von Huawei gelieferten Systeme von jetzt auf gleich zusammenbrächen.