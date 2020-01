Handelsstreit mit China : Trump sei Dank?

China strebt nach Hegemonie und ist in der Wahl der Mittel nicht zimperlich. Wer diese Sichtweise teilt, der dürfte Trump zumindest dankbar sein, dass er sich dieser Entwicklung widersetzt.

Die Vereinigten Staaten und China stehen kurz vor der Vereinbarung eines Abkommens, das die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern neu ausrichten soll. Kritik an der Einigung über die „Phase eins“ liegt auf der Hand. Das globale Handelsbilanzdefizit der Amerikaner dürfte sich dadurch nicht nennenswert verringern, obwohl Donald Trump das doch als das große Ziel ausgegeben hatte. Ferner ist das größte Problem noch nicht einmal Gegenstand des Abkommens: China wird weiter nationale Champions durch Subventionen und Schutzwälle so päppeln, dass sie auf dem Weltmarkt alle unterbieten.

Es bleibt zudem unklar, ob die Absprachen zur Respektierung geistigen Eigentums durchsetzbar sind. China hatte schon Trumps Vorgängern Versprechungen gemacht und nicht gehalten, zumindest nach amerikanischer Darstellung. Schließlich ist Trumps Aussage, die Chinesen zahlten für die Zölle, nicht haltbar, wie seine eigenen Berater längst zugeben.

Wer außer Trump hat sich China widersetzt?

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der von Trump ausgelöste Handelskonflikt weder auf den globalen Handel noch auf die amerikanische Wirtschaft großen Einfluss hatte: Arbeitslosigkeit und Preise sind in den Vereinigten Staaten nicht gestiegen. Im Gegenteil. Die Inflation sinkt, die Arbeitslosenquote liegt so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Amerika konnte sich einen Handelskonflikt leisten, der in gewisser Weise unabwendbar war. Die Zeit war reif, den unfairen Wirtschaftspraktiken Chinas Einhalt zu gebieten.

Mehr zum Thema 1/

Diese Erkenntnis ist in der westlichen Welt schon länger gereift. Die Vorstellung, dass mit zunehmendem Handel zwangsläufig die Demokratisierung einhergeht, hat sich als nicht belastbar erwiesen. Selbst in Deutschland, dessen Maschinenbauer jahrelang erfolgreich chinesische Fabriken ausgerüstet haben, ist inzwischen Ernüchterung eingetreten. Das belegen jüngste Klagen aus der Industrie. China strebt nach Hegemonie und ist in der Wahl der Mittel nicht zimperlich. Wer diese Sichtweise teilt, der dürfte Trump zumindest dankbar sein, dass er sich dieser Entwicklung widersetzt. Wer außer ihm hat das gewagt?