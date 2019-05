Handelsstreit mit Amerika : China holt zum Gegenschlag aus

Aktualisiert am

China erstellt eine eigene schwarze Liste mit nicht vertrauenswürdigen Unternehmen. Zudem soll es schon einen detaillierten Plan geben, wie das Land den Export der wichtigen seltenen Erden einschränken will. Das könnte Amerika hart treffen.

Chinas Präsident Xi Jinping im April 2019 bei einer Rede zur Eröffnung des Seidenstraßen-Forums in Peking Bild: Reuters

In einer weiteren Eskalation des Handelsstreits der beiden größten Wirtschaftsmächte droht China den Vereinigten Staaten nun offen damit, wichtige Rohstoffe als Druckmittel einzusetzen und ihren Export zu beschränken. Die Führung in Peking hat einem Bericht zufolge einen detaillierten Plan, wie sie die Ausfuhr der sogenannten seltenen Erden einschränken könnte. Dieser könne scharf geschaltet werden, sobald die Regierung das entscheide, berichtet der Finanzdienst Bloomberg und beruft sich auf mit den Plänen vertraute Personen. Dabei konzentriert sich die Regierung in Peking offenbar auf schwerere Metalle der seltenen Erden – hier sind die Vereinigten Staaten derzeit besonders abhängig von China.

Zudem treten an diesem Freitag voraussichtlich neue Vergeltungszölle der Chinesen in Kraft. Peking hat angekündigt, ab Mitternacht Ortszeit die Zölle auf amerikanische Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar auf bis zu 25 Prozent anzuheben. Insgesamt betrifft die Maßnahme 5140 Produkte. Die Zölle sind eine Reaktion auf die jüngsten Strafzölle aus Washington; die Trump-Regierung hatte kürzlich die Zölle für chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar von 10 auf 25 Prozent angehoben.

„Purer Wirtschaftsterrorismus“

Am Freitag gab das Handelsministerium überdies bekannt, eine eigene schwarze Liste erstellen zu wollen. Dort sollen Unternehmen geführt werden, „die die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen ernsthaft schädigen“, kündigte Gao Feng, Sprecher des Handelsministeriums, an. In „naher Zukunft“ wolle das Ministerium sich dazu äußern, welche Folgen es für die Unternehmen hätte, auf dieser Liste vertreten zu sein.

Mit dieser eigenen schwarzen Liste und den Drohungen, die Lieferungen der seltenen Erden einzuschränken, reagiert China auf ein amerikanisches Exportverbot, das sich gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei richtet. Seit Washington das Unternehmen vor zwei Wochen auf eine schwarze Liste gesetzt hat, sahen sich zahlreiche Zulieferer gezwungen, die Geschäftsbeziehungen zu Huawei einzustellen. Der stellvertretende chinesische Außenminister Zhang Hanhui warf den Vereinigten Staaten in diesem Zusammenhang „puren Wirtschaftsterrorismus“ vor.

Huawei wies unterdessen seine Angestellten an, Treffen mit amerikanischen Vertretern abzusagen. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Amerikaner, die im Bereich Forschung und Entwicklung für Huawei in der Zentrale des Unternehmens in Shenzhen arbeiteten, vor zwei Wochen als Reaktion auf die amerikanischen Maßnahmen gegen Huawei ausgeflogen worden seien. Ein laufendes Meeting sei dafür unterbrochen worden, die amerikanischen Mitarbeiter hätten ihre Laptops einpacken und das Gelände unverzüglich verlassen müssen.

Pentagon will eigene seltene Erden

Der Sammelbegriff „Seltene Erden“ bezieht sich auf 17 Metalle, die etwa für die Produktion von Smartphones, Elektrofahrzeugen, Kampfflugzeugen und Nachtsichtgeräten gebraucht werden. Die chinesische Parteizeitung „Global Times“ spekulierte, dass China mit einem Lieferstopp unter anderem die amerikanische Militärindustrie treffen könnte.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua kommentierte: „Die Vereinigten Staaten riskieren, den Zugang zu Rohstoffen zu verlieren, die unerlässlich für den Erhalt ihrer technologischen Stärke sind.“ Das amerikanische Verteidigungsministerium bemüht sich derweil um zusätzliche Mittel für die heimische Produktion seltener Erden, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Ein entsprechender Bericht sei an das Weiße Haus versandt worden. Derzeit bezieht Amerika rund 80 Prozent seiner seltenen Erden aus China.