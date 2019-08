Gewinner des Handelskonflikts : Wenn zwei sich streiten, profitieren Dritte

Vor einer Woche erreichte der Handelskonflikt zwischen Amerika und China einen Höhepunkt: Chinas Währung durchbrach gegenüber dem Dollar die Linie von 7 Yuan, und die Märkte wurden von der Furcht vor einer Abwertungsspirale überrollt. Der Angriff, den der amerikanische Präsident auf den freien Handel begonnen hat, schadet allen – und doch gewinnen zumindest einige Länder durch das Verschieben von Fertigungs- und Lieferketten.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Dabei ist es ein schlechter Witz der Geschichte, dass genau diese eigentlichen Gewinner mehr und mehr in ihren eigenen Disputen mit Peking verfangen sind: So profitieren australische Bauern von der Anweisung Chinas, keine landwirtschaftlichen Produkte mehr in Amerika zu kaufen. Auf der anderen Seite aber ringt Canberra mit der expansiven Außenpolitik des großen Nachbarn im Norden – dies geht bis in die Rebellion in Hongkong, die längst schon an australischen Universitäten zwischen chinesischen Studenten ihre Fortsetzung findet. Und Vietnam, dass als Fertigungsstandort immer mehr von Chinas Schwäche profitiert, wehrt sich zur selben Zeit gegen Chinas Vordringen: Das angebliche chinesische Forschungsschiff Haiyang Dizhi 8 und seine Eskorte der Küstenwache behinderte in den vergangenen Wochen Ölbohrungen in Vietnams Wirtschaftszone im Südchinesischen Meer.

Noch liegen keine belastbaren Zahlen für die Verschiebung von Handelsströmen und die Verlagerung von Investitionen durch den Handelskonflikt vor. Und doch weisen immer mehr Unternehmen darauf hin, dass sie überlegen, Neuinvestitionen in Asien nicht mehr zwingend in China vornehmen zu wollen, was bislang praktisch die Regel war.

Von Hongkong nach Singapur

Die Liste jener Unternehmen, die sich nach neuen Standorten jenseits von China umschauen, ist lang. Sie reicht von Apple über dessen taiwanischen Lieferanten Foxconn und Spielekonzern Nintendo bis zu Dell, Google oder Hewlett-Packard. Als sei das nicht genug Last für Peking, berichten nun Rechtsanwälte, dass sie in den vergangenen Wochen vermehrt Anfragen etwa großer japanischer Banken bekämen, Büros aus Hongkong nach Singapur zu verlagern – wegen der Unruhen in Hongkong.

Bauern und Großhändler beider Seiten suchen zudem neue Märkte: Die Sojafarmer Amerikas, geschlagen vom Bann der Chinesen, sitzen auf rund 27 Millionen Tonnen Überproduktion. Bis Ende des Jahres soll Südostasien rund die Hälfte der nun von China gemiedenen Bohnen kaufen, erklärte Jim Sutter, Chef des amerikanischen Exportverbandes für Sojaprodukte, gerade in Singapur. Umgekehrt kaufen chinesische Vermarkter deutlich mehr Fleisch in Australien als in Amerika: Lag der Anteil Chinas am Export australischen Rindfleischs im Sommer 2017 nur bei gut 9 Prozent, ist er zwei Jahre später auf fast ein Viertel geschossen. Die Chinesen überholten erstmals Japan als größten Käufer.

Mehrere Strömungen treffen aufeinander. Der Handelskonflikt selbst erschwert Unternehmen den Zugang zum amerikanischen Markt aus China heraus. Südostasien bietet hier ein gewisses Ventil, allen voran Vietnam. Die Volkswirtschaft ist auf Auslandsinvestitionen aus, ähnlich straff organisiert wie in China, bietet aber billigere Arbeitskraft, niedrigere Immobilienpreise und ein verlässliches Netzwerk von Handelsverträgen. Auch andere Länder empfehlen sich zunehmend, weil sie ihre eigene Lage verbessern: Der wiedergewählte Präsident Joko Widodo in Indonesien will sein Land endlich durch überfällige Infrastrukturinvestitionen voranbringen.