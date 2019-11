Handelskonflikt : Deutsche Unternehmen zwischen den Fronten

Aktualisiert am

China oder Amerika? In Chefetagen wächst die Sorge, zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten zerrieben zu werden. Das sind die ersten Ergebnisse des neuen Elite-Panels.

Unter deutschen Führungsspitzen ist die Zuversicht für die Konjunktur rasant geschwunden. Dennoch sieht die Mehrheit bisher keine Notwendigkeit für stützende staatliche Maßnahmen. Enorme Unruhe löst vor allem der Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten aus. Die Befürchtung wächst, dass europäische Unternehmen unter dem Druck aus Washington und Peking zukünftig gezwungen sein könnten, sich für eins der beiden Länder zu entscheiden.

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. F.A.Z.

Dass es so weit kommt, halten jedenfalls fast 80 Prozent der rund 500 Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung für möglich, die das Meinungsforschungsinstitut Allensbach im Auftrag der F.A.Z. und der Zeitschrift Capital für das neue Elite-Panel befragt hat. Das Panel gilt als die am ranghöchsten besetzte repräsentative Umfrage in Europa.

Sollten Unternehmen tatsächlich vor die Wahl gestellt werden, wo sie ihren Geschäften nachgehen, würde sich die Hälfte der Spitzenkräfte für die Vereinigten Staaten entscheiden. Rund ein Drittel gäbe China den Vorzug, die anderen sind unentschieden. Dabei nimmt die Kritik an der konfrontativen Politik von Präsident Donald Trump zu, der seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 Handelskonflikte mit allen wirtschaftlich bedeutsamen Regionen, auch der EU, geschürt hat.

Mehr Fokus auf die Digitalisierung

Mittlerweile meint die Mehrheit, dass Trump sein Land mit diesem Kurs nicht nur politisch schwächt, sondern auch wirtschaftlich. Waren vor einem Jahr noch 60 Prozent der Befragten der Ansicht, zumindest wirtschaftlich profitierten die Vereinigten Staaten von Trump, sagen nun ebenso viele das Gegenteil. Trotzdem rechnet die große Mehrheit mit der Wiederwahl des Präsidenten im November 2020. Langfristig würden die Vereinigten Staaten von China aber als „Weltmacht Nr. 1“ abgelöst, glauben mehr als zwei Drittel der Befragten.

Die Handelskonflikte, die damit verbundenen höheren Zölle sowie der Brexit führen die Liste der politischen Konjunkturrisiken mit Abstand an, auch wenn nur eine Minderheit der befragten Unternehmer und Vorstände die bisher verhängten höheren Zölle schon spürt. Nur 15 Prozent der Spitzenkräfte aus der Wirtschaft sehen das eigene Unternehmen stark oder sehr stark betroffen. Dass die Europäische Union den Handelsstreit zwischen Trump und China nennenswert beeinflussen kann, glaubt kaum einer.

Auch wenn es unter den Entscheidern einen breiten Konsens gibt, dass die Hauptrisiken für die Konjunktur aus dem (außen)politischen Feld kommen und obwohl ihre Wachstumserwartungen für Deutschland nun so schwach sind, wie zuletzt im Umfeld der großen Finanzkrise 2008/2009, erschallt kein allzu lauter Ruf nach staatlichen Hilfen. Den Zeitpunkt für staatliche Maßnahmen zur Stützung des Wachstums hält etwas mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) noch nicht für gekommen.

Schaut man genauer hin, zeigt sich, dass die Gelassenheit in der Verwaltung und unter Politikern größer ist als unter den Vorständen. Diejenigen, die jetzt schon für ein Eingreifen der Bundesregierung plädieren, würden zusätzliche staatliche Investitionen gegenüber Steuersenkungen bevorzugen – und im Zweifel dafür auch neue staatliche Schulden in Kauf nehmen.

Von der Politik wünschen sich die Führungskräfte aber nun vor allem ein Augenmerk auf die Digitalisierung. Als zweite Priorität wird die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft genannt, danach ein besseres Bildungssystem. Diese drei Felder gelten einer Mehrheit der Befragten als sehr wichtig. Erst dahinter rangiert der Ausbau der Verkehrswege, die Sicherung der Renten, bezahlbarer Wohnraum und der Klimaschutz.

Wie startet Lagarde?

Sehr freundlich aufgenommen haben die Eliten die beiden neuen starken Frauen an der Spitze europäischer Institutionen. Für eine gute Wahl halten 76 Prozent Ursula von der Leyen als neue Präsidentin der Europäischen Kommission, 63 Prozent sagen das auch über Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Allerdings verbindet sich mit dem Beifall für von der Leyen nicht die Hoffnung, deutsche Interessen würden in der EU nun stärker berücksichtigt.

Und was Lagarde angeht, erwartet die überwältigende Mehrheit der Führungsspitzen die Fortsetzung des mit Negativzinsen und Staatsanleihekäufen verbundenen geldpolitischen Kurses ihres Vorgängers Mario Draghi. Nur jeder Vierte hält diesen Kurs für richtig. 73 Prozent sind der Ansicht, die EZB sollte mit dem Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik beginnen. Auch Draghi war im Urteil der Führungsspitzen nach seinem Amtsantritt im Jahr 2011 mehrheitlich gut weggekommen, vier Jahre später war die Zustimmung zu seiner Geldpolitik dann stark gesunken.

Für das Elite-Panel hat das Institut für Demoskopie Allensbach von Mitte Oktober bis Anfang November 484 Führungskräfte befragt; zwei Drittel aus der Wirtschaft, ein Fünftel aus der Politik, zehn Prozent aus der Verwaltung. So finden sich im Panel unter anderem 79 Vorstände von Unternehmen mit mehr als 20.000 Beschäftigten, 20 Minister und Ministerpräsidenten sowie 32 Leiter von Bundes- und Landesbehörden. Wie die Eliten die Bundespolitik und die Klimaschutzbemühungen beurteilen, veröffentlichen wir in der Freitagsausgabe der F.A.Z.