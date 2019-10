Deutsche Exporteure reagieren : „Nach den zahlreichen Kapriolen Trumps bleiben wir skeptisch“

Donald Trump verkündet eine Teileinigung im Handelskrieg mit China. Zweifel an deren Wert gibt es nicht nur in Deutschland.

Donald Trump am Freitag während eines Treffens mit dem chinesischen Vize-Premierminister Liu He. Bild: AP

Die deutsche Wirtschaft reagiert sehr zurückhaltend auf die vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump verkündete Handelsübereinkunft mit China. „Nach den zahlreichen Kapriolen des amerikanischen Präsidenten vor und zurück bleibt erst einmal ein gesundes Stück Skepsis, was diese Teileinigung wert ist“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) Holger Bingmann laut einer Mitteilung.

In dem mittlerweile seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg hatte Trump die Einigung auf ein Teilabkommen als „Phase eins“ eines umfassenderen Abkommens verlautbart. Es beinhalte unter anderem die Themen Schutz geistigen Eigentums, Finanzdienstleistungen, Währungsfragen und Agrarprodukte, sagte Trump am Freitag während eines Treffens mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten und Chefunterhändler Liu He im Weißen Haus. Die restlichen Streitpunkte sollten dann in einer zweiten und womöglich dritten Phase geklärt werden.

China sprach in einer ersten Reaktion etwas zurückhaltender von „substantiellen Fortschritten“ in den Verhandlungen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua an diesem Samstag berichtete, erörterten beide Seiten demnach auch Vorbereitungen für künftige Konsultationen. Und einigten sich darauf, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um schließlich eine Einigung zu erzielen.

Die Vereinigten Staaten wollen nun auf die für Dienstag angekündigte Anhebung von neuen Zöllen von 25 auf 30 Prozent für chinesische Importe im Wert von 250 Milliarden Dollar verzichten, teilte Finanzminister Steven Mnuchin mit. Der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte jedoch, es gebe noch keine Entscheidung über die geplanten zusätzlichen Strafzölle, die Trump für Mitte Dezember angekündigt hat. Dann sollen Strafzölle von 15 Prozent auf Konsumgüter aus China im Wert von rund 160 Milliarden Dollar in Kraft treten.

Angst vor Techniktransfers

„Die Abschaffung eines Teils der Zölle bedeutet eher eine Minderung der Spannungen als ein Ende des Handelskrieges“, gab Chinas parteinahe Zeitung „Global Times“ am Samstag in einem Kommentar zu bedenken: „Es muss noch viel Arbeit geleistet werden, damit beide Seiten zu einem endgültigen Ergebnis kommen.“

Trump äußerte seine Hoffnung, dass das Teilabkommen in den nächsten drei bis fünf Wochen finalisiert werden könne. Er und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping könnten es dann womöglich am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Mitte Dezember in Santiago de Chile unterzeichnen. Die Verhandlungen zum Ausräumen verbliebener Streitpunkte sollten unmittelbar nach Abschluss des ersten Teilabkommens beginnen.

Mit der Teileinigung kommt Entspannung in den Handelskrieg, der in beiden Ländern zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums geführt hat und die Weltkonjunktur bremst. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben einander schrittweise mit immer neuen Strafzöllen überzogen.

Auch an den Aktienmärkten schlug sich das Tauziehen der politischen und wirtschaftlichen Schwergewichte nieder, immer wieder bekamen Anleger neuerliche Eskalationen zwischen den Rivalen über sinkende Kurse ihrer Wertpapiere zu spüren.

Die Verkündung eines Teil-Abkommens kam nun indes überraschend: Trump hatte immer wieder betont, seine Priorität sei ein umfassendes Handelsabkommen. Zur Idee eines partiellen Deals sagte Trump noch am Montag im Weißen Haus: „Ich denke, das ist überhaupt nicht das, was wir bevorzugen.“ Er wolle „einen großen Deal“. Am Freitag sagte er dann: „Ich denke, dass es besser ist, es in Abschnitten und Phasen zu machen, weil es so ein großer Deal ist und so viel umfasst.“