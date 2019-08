Stetige Provokationen : Pekings Munitionslager für den Handelskrieg

Die Glückszahl der Chinesen ist die Acht. Die Sieben aber ist in diesen Tagen der magische Wert: Denn der Außenwert des chinesischen Yuan durchbrach erstmals seit elf Jahren wieder die Grenze von 7 gegenüber dem Dollar. Was sich nach einer technischen Meldung der Devisenmärkte anhört, besitzt wirtschaftspolitische Sprengkraft. Mehr als ein Jahr stärkte die chinesische Notenbank die eigene Währung so weit, dass sie nicht unter die magische Hürde sank.

Am Montag war das vorbei, nachdem Amerikas Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen drohte und sein Außenminister Mike Pompeo in Asien die Daumenschrauben kräftig anzog. Pompeo machte überall Stimmung gegen Peking und forderte den Aufbau einer Front gegen die Kommunisten. Und dies genau in dem Moment, in dem in Peking fürchterliche Ratlosigkeit herrscht: Die Diktatur findet keine Antwort auf die selbstgeschaffene Herausforderung in Hongkong.

Abwertung des Yuans führt zur Aufwertung des Dollars

So provoziert, streifte Peking seine Samthandschuhe ab und duldete, dass der Yuan die Grenze nahm. Negativen Folgen für das eigene Land, wie einer drohenden Kapitalflucht, fühlt sich die Notenbank gewachsen. Das Munitionslager der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde ist gut gefüllt. Die Abwertung des Yuans führt zur Aufwertung des Dollars. Das wird Trump im Wahlkampf schmerzen, belastet es doch den amerikanischen Export.

Der Kauf immer weniger amerikanischer Agrargüter durch China trifft zudem die dortigen Bauern, auf deren Stimmen Trump zählt. Wie sehr sich Peking unter Zugzwang sieht, zeigt sich auch darin, dass es weniger Rücksicht auf Kollateralschäden nimmt: Die Abwertung des Yuans wird die Kredite, die Asien in Dollar gezogen hat, genauso wie den Ölpreis verteuern. Hierin schlummern Risiken für Länder wie Indien, Indonesien oder Thailand. Zugleich verbilligen sich Chinas Ausfuhren noch weiter. Wird die Währung zur Waffe, baut sich um den eigentlichen Handelsstreit der beiden führenden Wirtschaftsnationen die nächste Welle auf, die rund um die Erde zu spüren sein wird.

In Asien wird der wachsende Konflikt in Hongkong allerdings derzeit fast mit derselben Sorge betrachtet. Er zwingt die Demokratien zur Polarisierung, wie sie Australien – dessen wichtigster Kunde und Investor immerhin China ist – schon vornimmt. Und in China-freundlichen Ländern, die dem Autoritarismus zuneigen, wächst die Sorge, ob hier ein Flächenbrand entstehen könnte. Für den Herbst verheißt das nichts Gutes.