Engere Beziehung : Amerika und China planen ständigen Dialog zu Wirtschaftskonflikten

Der chinesische Viepremier Liu He (rechts) und der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin bei einem Treffen in Washington. Bild: AP

Die Vereinigten Staaten und China haben nach einem Medienbericht halbjährige Gespräche vereinbart, um Wirtschafts-Streitigkeiten beizulegen. Diese regelmäßigen Treffen sollten am 15. Januar bei der Unterzeichnung eines ersten Teils des Handelsvertrages zwischen Amerika und China bekanntgegeben werden, berichtete das „Wall Street Journal“ am Samstag ohne Nennung von Quellen. Die geplanten halbjährigen Treffen sollten von den Verhandlungen über die weiteren Teile des Handelsabkommens getrennt werden. Die halbjährige Gesprächsreihe solle voraussichtlich „umfassender wirtschaftlicher Dialog“ genannt werden. Die Gespräche sollen von dem amerikanischen Finanzminister Steven Mnuchin und dem chinesischen Vizepremier Liu He angeführt werden.

Die Treffen sollen eine engere Beziehung zwischen den beiden Staaten fördern und mehr Gesprächspartner einbinden. In den Handelsgesprächen gab es etwa nur eine limitierte Anzahl an Teilnehmern. Den Namen „Umfassender wirtschaftlicher Dialog“ trug auch schon eine Reihe an gescheiterten Verhandlungen aus dem Jahr 2017, als versucht wurde ein Handelsabkommen zwischen China und Amerika in 100 Tagen zu erreichen. Damals hatte der amerikanische Präsident Donald Trump die Verhandlungen gestoppt. Seine Berater, darunter der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, sahen darin kein wirklich neues Angebot der Chinesen.

Mehr zum Thema 1/

Kommenden Mittwoch ist im Weißen Haus eine Zeremonie zur Unterzeichnung der Teileinigung mit mindestens 200 Gästen geplant. Am Freitag stand allerdings Vertragstext noch nicht endgültig fest. Die Vereinigten Staaten und China hatten sich Mitte Dezember nach monatelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen in ihrem seit Monaten anhaltenden Handelsstreit geeinigt. Die Amerikaner sagten unter anderem zu, einige ihrer angehobenen Zölle auf chinesische Waren zu reduzieren. Im Gegenzug sagten die Chinesen mehr Importe aus der amerikanischen Landwirtschaft, der Industrie und dem Energiesektor zu.