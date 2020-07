Aktualisiert am

Amerikanische Unternehmer : „Trump spricht Dinge an, die angesprochen werden müssen“

Der Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland hält das westliche Modell nach wie vor für überlegen. Ein Gespräch über Nord Stream 2, deutsche Verteidigungsausgaben und eine Wiederbelebung der transatlantischen Allianz.

Geschäftsmann: Frank Sportolari ist Deutschland-Chef von UPS und führt die deutsche American Chamber of Commerce (AmCham Germany), den mit rund 2300 Mitgliedern aus Deutschland und Amerika größten bilateralen Handelsverband Europas. Bild: Wolfgang Eilmes

Herr Sportolari, wirtschaftspolitisch verstanden sich Deutsche und Amerikaner schon mal besser: Der Handelsstreit schwelt, Zölle sind nicht vom Tisch, und wegen eines Pipelineprojekts in der Ostsee drohen europäischen Unternehmen vernichtende Sanktionen. Wie tief können die transatlantischen Beziehungen eigentlich noch sinken?

Es ist sicher so, dass man durch gewisse Schlagzeilen den Eindruck bekommen kann, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Und natürlich machen sich die Leute Sorgen und sind die Drohungen mit Stahl- und Autozöllen unschön. Aber die Wirklichkeit ist vielfältiger.

Inwiefern?

Laut Umfragen unter den Mitgliedern unserer Handelskammer ist das gegenseitige Interesse ungebrochen. Ich glaube, man muss Washington und Berlin einfach mal außen vor lassen und dorthin fahren, wo wirklich Geschäfte gemacht werden. Dann sieht man: Deutsche Unternehmen investieren selbst in Trump zugeneigten Bundesstaaten stark. Umgekehrt war der Gouverneur von Georgia letztens in Deutschland, um ein neues Handelsbüro zu eröffnen. Das zeigt doch, dass es geht.

Wenn man Ihre Umfragen genau liest, stehen die Zeichen aber eher auf Stagnation. Auch jüngste EY-Zahlen bezeugen große Hemmungen bei den Investitionen.

Es gab schon bessere Zeiten, keine Frage. Verlässlichkeit ist bei Geschäften entscheidend. Und wenn Zölle im Hintergrund schweben, ist das schlecht. Aber ich bleibe dabei: Bis zum Ausbruch von Corona sagte die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Unternehmen, dass sie in Deutschland weiter investieren, Leute einstellen und wachsen wollen. Umgekehrt war die Bereitschaft schwächer.

Wie erklären Sie sich den Unterschied?

Die meisten deutschen Unternehmen begründen es mit politischen Spannungen. Manchmal bin ich selbst desillusioniert, wenn die Politik den Eindruck vermittelt, aufgegeben zu haben. Dabei dürfen wir nicht unterschätzen, wie stark unsere zwei Wirtschaftszonen miteinander vernetzt sind. Beide Seiten müssen sich mehr Mühe geben.

Der Standort Deutschland wird trotz Infrastrukturmängeln, langen Planungszeiten und hohen Energiekosten also nach wie vor als attraktiv wahrgenommen?

Natürlich sagen mir amerikanische Unternehmen, dass man hierzulande tausend Dinge regeln muss und alles ewig lang dauert. Das versteht niemand. Und bei der Digitalisierung sind die Defizite riesig, Deutschland ist das Funkloch Europas. Aber auch wenn die Infrastruktur hierzulande in den letzten Jahren schlechter geworden ist, ist sie im internationalen Vergleich immer noch gut. Das gilt auch für die Politik. Hier ist alles sehr planbar, das kommt gut an. Und Amerikaner schätzen die gutausgebildeten Arbeitskräfte, mal abgesehen davon, dass Deutschland allein wegen seiner zentralen Lage in Europa interessant bleibt.

Traditionell stehen die Deutschen für Autos, Maschinen und hohe Ingenieurskunst. Ist das Bild noch intakt?

Ja, überall auf der Welt, nicht nur in Amerika. Quality made in Germany steht immer noch hoch im Kurs. Dafür sind die Leute bereit, mehr zu bezahlen. Umso wichtiger ist es nun aber für die Deutschen, Elektroautos in gleicher Menge und Qualität wie Dieselfahrzeuge und autonomes Fahren und solche Technologien zu entwickeln. Das muss man genauso anpacken.

Wenn aber doch das Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern auf wirtschaftlicher Ebene so ungetrübt ist, wieso drohen europäischen Unternehmen dann Sanktionen?

Wir haben es in Washington mit einer Administration zu tun, die anders anpackt als in der Vergangenheit. Nord Stream 2 ist da nicht das einzige Diskussionsthema. Auch der mangelnde deutsche Nato-Beitrag stiftet Unfrieden.

Rechtfertigt das die Sanktionsdrohungen?

Ich sage bei jeder Gelegenheit: Wenn man im Geschäft ist und einen Großkunden hat, der erkennbar unzufrieden ist, dann ignoriere ich ihn nicht, sondern gehe noch häufiger dahin. Es gibt kein Land auf der Erde, das mehr abhängig ist vom Export als Deutschland, also muss man doch Lösungen finden. Man muss sich fragen: Wie oft sind deutsche Repräsentanten in Washington, wie oft reisen Wirtschaftsdelegationen nach Amerika, wie oft redet der deutsche Minister mit seinem Gegenüber? Im Geschäft muss man das auch machen, wenn es eigentlich gegen den eigenen Willen geht. Man muss auch nicht alles akzeptieren, aber mehr machen, als Deutschland und Europa tun. Wobei Nord Stream 2 ja kein reines amerikanisch-deutsches Problem darstellt.