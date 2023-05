Geständig: der frühere Audi-Chef Rupert Stadler am Mittwoch im Gerichtssaal in München Bild: AFP

Rupert Stadler wirkt konzentriert, als er eine Dreiviertelstunde vor Prozessbeginn den Münchner Justizpalast an der Prielmayerstraße betritt, ein Lächeln umspielt seinen Mund. Es hätte sein letzter Auftritt in Freiheit für längere Zeit sein können. Doch der frühere Vorstandsvorsitzende von Audi ist zu einem Geständnis bereit. Fast acht Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals und zweieinhalb Jahre nach Beginn des Betrugsprozesses vor dem Landgericht München II ändert Stadler also am 166. Verhandlungstag seine Meinung. Sein Mandant stimme der Verständigung mit dem Gericht zu, erklärt Stadlers Anwalt Thilo Pfordte, und auch der Angeklagte bestätigt dies kurz.

Der Ort für den Showdown im ersten großen Dieselprozess hätte nicht besser gewählt sein können. Hier im großen Sitzungssaal 134 im ersten Stock des neobarocken Gerichtsgebäudes hatte vor neun Jahren Uli Hoeneß, der damalige Präsident des FC Bayern, sein Geständnis abgelegt. Deutschlands prominentester Steuerhinterzieher ging anschließend ins Gefängnis, Stadler bleibt dieses Schicksal erspart.

Der Vorsitzende Richter Stefan Weickert und seine Strafkammer hatten ihm bereits im März ein mildes Urteil in Aussicht gestellt: Eine Freiheitsstrafe auf Bewährung komme nur bei einem Geständnis „noch in Betracht“, sagte Weickert damals. Das Gericht hält Stadler für schuldig, den Verkauf von Audi-Dieselmodellen zugelassen zu haben, obwohl er wusste, dass sie mit einer Betrugssoftware ausgestattet waren, die die Abgasreinigung auf der Straße abgeschaltet hat. Betrug durch Unterlassung lautet der Vorwurf.

Die Aussage eines Mitangeklagten setzte Stadler unter Druck

Dank seines späten Geständnisses kommt Stadler, der als Audi-Chef bis zu 8 Millionen Euro im Jahr verdient hat, mit einer Bewährungsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren und einer Geldauflage von 1,1 Millionen Euro davon. Auch für seinen mittlerweile geständigen Ex-Managementkollegen Wolfgang Hatz und den von Anfang an geständigen Ingenieur Giovanni P. stehen vergleichsweise milde Strafen in Aussicht. Das Verfahren gegen einen weiteren Mitangeklagten, den Kronzeugen Henning L., hatte die Kammer zuvor gegen Geldauflage von 25.000 Euro eingestellt.

Dass Hatz sein Schweigen spät im Prozess aufgab, setzte Stadler unter Druck. Der 64 Jahre alte Motorenentwickler hatte vor einer Woche zugegeben, die Entwicklung der bei Audi erfundenen Betrugssoftware „veranlasst“ zu haben, obwohl sie gegen Gesetze verstieß. Sollte Hatz, der einst für die Motorenentwicklung im ganzen VW -Konzern verantwortlich und später auch Porsche-Vorstand war, wirklich der einzige Topmanager gewesen sein, der über den Betrug Bescheid wusste? Nicht nur die Staatsanwaltschaft hält das für unglaubwürdig.

Stadler war fast elf Jahre lang Vorstandsvorsitzender von Audi. 2018 saß er wegen des Vorwurfs, er habe die Ermittlungen in der Abgasaffäre behindern wollen, viereinhalb Monate in Untersuchungshaft, danach war er seinen Posten los. Wegen fahrlässiger Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der „Dieselthematik“, wie VW den Abgasbetrug hartnäckig nennt, zahlte Stadler 4,1 Millionen Euro Schadenersatz an den Konzern. Mit dem früheren VW-Chef Martin Winterkorn einigte sich Europas größter Autohersteller auf eine Zahlung von 11,2 Millionen Euro. Die Abgasaffäre kostete VW insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Schadenersatzzahlungen für getäuschte Kunden.