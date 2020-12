Aktualisiert am

Neue Zweifel an EY-Glaubwürdigkeit

Der Fall Wirecard : Neue Zweifel an EY-Glaubwürdigkeit

Das Firmenlogo an einem Gebäude in Berlin Bild: EPA

Die Beratungsgesellschaft EY blockiert eine umfassende Aussage der Wirtschaftsprüfungsaufsicht Apas im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Eine Entbindung der Apas von der Verschwiegenheitspflicht hat sie schon im Juli abgelehnt. Nach Informationen der F.A.Z. hat sich daran nichts geändert, obwohl EY seinerseits öffentlich erklärt, zur Aufklärung beitragen zu wollen und so schnell wie möglich aussagen zu wollen – sobald der Bundesgerichtshof (BGH) die Rechtslage geklärt habe. Bei einer entsprechenden Entscheidung wäre die von EY-Mitarbeitern im Untersuchungsausschuss angekündigte umfangreiche Aussage darstellbar, „möglichst noch im Dezember“. Das Schreiben der EY-Anwälte an die Apas vom Juli liegt der F.A.Z. vor.

Bei den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses sorgt die Beratungsgesellschaft nur noch für Kopfschütteln. „Als erstes muss EY die Apas von ihrer Verschwiegenheitspflicht befreien“, sagte die SPD-Abgeordnete Cansel Kiziltepe der F.A.Z. „Sonst wird die erklärte Bereitschaft von EY zur Zusammenarbeit einfach nur unglaubwürdig“, meinte sie.

Der FDP-Politiker Florian Toncar urteilte, die EY habe sich selbst ein Bein gestellt, indem sie ihre Strategie auf die Verschwiegenheitspflicht aufgebaut habe. Nachdem sie gemerkt habe, dass sie damit nun schlecht in der Öffentlichkeit dasteht, wolle sie nun aussagen. „Ihre Kommunikationsstrategie ist gescheitert, sagte der FDP-Politiker auf Anfrage. Es werde auch nicht so sein, dass der Ausschuss nach einer Entscheidung des BGH „hopplahopp“ eine neuerliche Befragung der EY-Zeugen ansetzen werde.

EY hat jahrelang den Jahresabschluss des Zahlungsabwicklers geprüft, der Insolvenz anmelden musste, nachdem Bekanntwurde, dass angebliche Treuhandkonten mit einem Milliardenbetrag gar nicht existierten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Vorstand gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Die Wirtschaftsprüfungsaufsicht Apas berichtete, dass sie Kenntnis von Tatsachen erhalten habe, „die den Verdacht begründen, dass Berufsangehörige Straftaten im Zusammenhang mit der Berufsausübung begannen haben“.

In ihrem „VS-vertraulich“ eingestuften Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin berichtet die Apas von einer Strafanzeige gegen die Wirtschaftsprüfer unter dem Aktenzeichen 402 Js 161119/20 bei der Staatsanwaltschaft München. Zu den vorläufigen Einschätzungen, die sich dort finden gehören: Schon Anfang 2016 ging es um erste Betrugs- und Geldwäschevorwürfe. Der Sachverhalt ist komplex, die Ausführungen dazu länglich. Im Kern geht es darum, dass der CFO Burkhardt Ley gegenüber EY Fidis gesagt haben soll, dass „man nicht in die tiefsten Löcher gestoßen sei“. Zugleich hat der damaligen Vorstandsvorsitzende Markus Braun gegenüber einer Nachrichtenagentur behauptet, dass alle Anschuldigungen untersucht worden seien. Jeder einzelne Punkt sei falsch. Die Vorwürfe seinen haltlos. Der etwaige Verstoß gegen das Verbot der Marktmanipulation hätte wohl im Prüfbericht dargestellt werden müssen. Das Fehlen des Sachverhalts könnte eine Verletzung der Berichtspflicht sein.

Mehr zum Thema 1/

Ähnlich kritisch sieht die Aufsicht den Umgang von EY mit Hinweisen über den Erwerb von Anteilen einer Gesellschaft in Indien zu einem als sehr hoch erachteten Kaufpreis, von der Mitglieder des „Senior Managements der Wirecard AG“ profitiert haben sollen. Die Prüfer hätten jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, obwohl weder angeforderte Unterlagen vorgelegt noch konkrete Fragen beantwortet noch forensische Untersuchungen durchgeführt worden seien. Dies könnte eine strafbewehrte Verletzung der Berichtspflicht sein.