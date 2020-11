Der F.A.S.-Test : Sind Sie fit für McKinsey?

Aktualisiert am

Vor der Karriere steht das Vorstellungsgespräch: Die Beraterfirma McKinsey prüft die analytischen Fähigkeiten der Bewerber unter anderem anhand von praxisnahen Fallstudien. Dabei wird die Lösung eines Problems, das in ähnlicher Form auch in der Beratungspraxis vorkommen könnte, simuliert und durchdiskutiert. Es geht dabei weniger um das richtige Ergebnis am Ende, sondern darum, die eigenen Gedanken, Fragestellungen und Annahmen zu teilen und im Gespräch mit dem Interviewer Lösungsansätze zu entwickeln.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ein solches Beispiel aus der Recruiting-Praxis stellt McKinsey der F.A.Z.-Sonntagszeitung zur Verfügung. Eine Jury wird die besten Entwürfe prämieren, der Gewinner bekommt ein exklusives Karrierecoaching mit einem erfahrenen Personalverantwortlichen von McKinsey.

Die fiktive Fallstudie: „Frauen für Funky Sports“

Ihr Klient ist ein Sportartikelhersteller namens „Funky Sports“ aus Deutschland. Zum Sortiment von Funky Sports gehören Sportschuhe, Sportbekleidung, Sportaccessoires (zum Beispiel Rucksäcke, Sportuhren, Sportbrillen, Helme) sowie Sportgeräte (etwa Tennisschläger und Bälle). Funky Sports vertreibt diese bisher hauptsächlich auf dem europäischen Markt in Sportgeschäften, eigenen Filialen sowie über den eigenen Online-Shop.

Funky Sports hat Sie als Berater beauftragt, um gemeinsam eine neue Mitarbeiterstrategie zu entwickeln. Diese Strategie sieht unter anderem vor, den Frauenanteil im gesamten Management bis zum Jahr 2025 auf 50 Prozent zu erhöhen. Studien zum Beispiel des McKinsey Global Institute (MGI) zeigen, dass diverse Unternehmen im Schnitt auch finanziell erfolgreicher sind als Unternehmen mit geringerer Diversität. Aktuell sind acht der 34 Manager von Funky Sports weiblich. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 4000 Mitarbeiter in Deutschland.

Ihre Aufgabe ist es nun, einen Fahrplan zu erarbeiten, um bis zum Jahr 2025 einen Frauenanteil von 50 Prozent im mittleren Management zu erreichen.

Vier Fragen beantworten

Die erste Frage, die Sie in Ihrem Projektteam beantworten sollen, lautet: Welche Möglichkeiten gibt es, um den Frauenanteil in Führungspositionen bei Funky Sports über die nächsten Jahre zu erhöhen? Welche grundsätzlichen Ansätze lassen sich unterscheiden? Verleihen Sie Ihrer Antwort eine geeignete Struktur, die Ihre Überlegungen anschaulich darstellt. Sie erfahren nun, dass dem Vorstand insbesondere an der Bindung der Mitarbeiter gelegen ist und Funky Sports bisher immer gut damit gefahren ist, seine Führungskräfte selbst auszubilden. Beim Recruiting möchte sich der Vorstand daher insbesondere auf Einstiegspositionen konzentrieren, die mit Hochschulabsolventen besetzt werden. Aber einfach mehr weibliche Hochschulabsolventen einzustellen ist leichter gesagt als getan.

Die zweite Frage an Sie lautet daher: Auf welche möglichen Hindernisse könnte Funky Sports bei dem Vorhaben stoßen, mehr weibliche Hochschulabsolventen für Einstiegspositionen zu rekrutieren? Seien Sie kreativ, durchleuchten Sie das Problem von unterschiedlichen Perspektiven. Bei einem Meeting, wo Sie mit dem Vorstand diese möglichen Hindernisse diskutieren, teilt dieser Ihnen auch mit, im Rahmen der Neuausrichtung im Recruiting für das kommende Jahr mit 240 Neueinstellungen für Einstiegspositionen zu planen und hierbei einen Frauenanteil von 50 Prozent erzielen zu wollen.

Die dritte Frage stellt sich damit so: Um wie viel Prozentpunkte muss sich der Anteil der Frauen an den Gesamtbewerbungen ändern, um dieses Ziel zu erreichen? Beschreiben Sie Ihren Rechenweg, und treffen Sie, wenn notwendig, Annahmen auf Basis derer Sie zu Ihrem Ergebnis kommen.

Die Personalabteilung von Funky Sports gibt Ihnen dazu einen Einblick in die Bewerberzahlen und den Bewerbungsprozess: Im letzten Jahr hat das Unternehmen 150 neue Mitarbeiter auf Einstiegspositionen eingestellt. Davon waren 30 weiblich.

Der Einfachheit halber werden Sie gebeten, von dem folgenden Bewerbungsprozess auszugehen:

Der Bewerber/die Bewerberin reicht eine Bewerbung ein. Die Personalabteilung entscheidet, ob der Bewerber/die Bewerberin zu Interviews eingeladen wird. Nach dem Interview wird entschieden, ob der Bewerber/die Bewerberin ein Angebot erhält. Der Bewerber/die Bewerberin nimmt dieses an oder lehnt ab.

Die durchschnittlichen Quoten unterscheiden sich dabei leicht zwischen Männern und Frauen, wie die folgende Grafik zeigt.

Nachdem Sie sich den Neueinstellungen bei Einstiegspositionen gewidmet haben, möchte der Vorstand nun auch die internen Möglichkeiten betrachten und verstehen, ob Frauen innerhalb des Unternehmens überhaupt die gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen haben wie Männer und wo mögliche Schwachstellen sind. Dafür wurde bereits eine Umfrage in der Belegschaft durchgeführt, die die Ergebnisse in der folgenden Grafik liefert.

Die vierte und letzte Frage an Ihr Team lautet: Welche Schlüsse ziehen Sie aus den Ergebnissen der Umfrage? Was würden Sie Funky Sports konkret empfehlen?

