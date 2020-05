Der Steuertipp : Wie Vermieter Steuern sparen

Aktualisiert am

Der Bau eines Hauses, das zur Vermietung bestimmt ist, kostet Zeit und Geld. Neben den Kosten für den eigentlichen Hausbau machen sich auch Kosten für Erschließungsmaßnahmen des Grundstücks bemerkbar. Darunter fallen etwa Kosten für den Anschluss des Grundstücks an die Versorgungsnetze (Elektrizität oder Gas), an die öffentliche Wasserversorgung und an die Kanalisation.

Für Vermieter ist wichtig, ob und wie die Kosten in der Steuererklärung im Rahmen der Vermietungseinkünfte steuermindernd geltend gemacht werden können.

Dafür ist entscheidend, ob die Kosten für Erschließungsmaßnahmen Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwand sind. Denn ein steuerlicher Sofortabzug der Kosten ist nur möglich, wenn diese als Erhaltungsaufwand zu den Werbungskosten zählen. Sind Erschließungskosten hingegen den Herstellungskosten des Gebäudes zuzuordnen, wirken sich diese nur verteilt über die Jahre als Abschreibung des Gebäudes steuermindernd aus.

Erstmalige Erschließung nicht abziehbar

Zählen die Kosten aber zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, entfällt ein Abzug. Die Kosten können weder sofort als Werbungskosten noch gestreckt über die Abschreibung geltend gemacht werden. Das gilt etwa für Kosten für eine erstmalige Erschließungsmaßnahme. Da der erstmalige Anschluss an öffentliche Einrichtungen die Nutzbarkeit des Grundstücks und damit dessen Wert erhöht, sind diese Kosten regelmäßig Anschaffungskosten.

Mehr zum Thema 1/

Sogenannte Hausanschlusskosten (etwa Kosten für die Herstellung von Zuleitungsanlagen eines Gebäudes zum öffentlichen Kanal einschließlich der Kanalanstichgebühr) wirken sich hingegen über die Abschreibung steuermindernd aus. Denn diese zählen zu den Herstellungskosten des Gebäudes.

Unter gewissen Voraussetzungen sind dagegen die Kosten für eine nachträgliche Erschließungsmaßnahme oder für eine zusätzliche Zweiterschließung des Grundstücks als Werbungskosten sofort abzugsfähig. Auch unter den Werbungskostenabzug fallen Kosten für die Modernisierung einer vorhandenen Kanalisation (etwa Kosten für Entsorgung der Entwässerungsleitung und Aushebung des Entwässerungsgrabens). Denn sie dienen nur der Erhaltung des Grundstücks. Das haben kürzlich die Richter des Bundesfinanzhofs entschieden (Urteil vom 3. September 2019, IX R 2/19).