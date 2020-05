Vor dem Grundsatzurteil : „Der Diesel-Skandal beginnt erst richtig“

Claus Goldenstein gibt sich selbstbewusst. „Wir werden kommende Woche ein Grundsatzurteil erstreiten“, sagt der Rechtsanwalt aus Potsdam. Und dann legt Goldenstein vor den zuhörenden Journalisten direkt nach. Anders als vielfach dargestellt, werde seiner Meinung nach damit keine Ruhe einkehren – „wir gehen davon aus, dass der Diesel-Skandal erst richtig beginnt.“ Seine Kanzlei vertritt Herbert Gilbert, einen Rentner aus Rheinland-Pfalz, der sich wie Hundertausende andere Kunden in Deutschland von Volkswagen betrogen fühlt. Sein Rechtsstreit, durchgefochten durch mehrere Instanzen, ist der „Pilotfall“. Am 5. Mai verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) erstmals in einer Kundenklage gegen VW (Az.: VI ZR 252/19).

Seit mehr als viereinhalb Jahren halten die Software-Manipulationen am Diesel-Motor EA 189 die Zivilgerichte auf Trab. Hierzulande sind bis zu 2,6 Millionen Fahrzeuge davon betroffen gewesen. Einer Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern vor dem Oberlandesgericht Braunschweig schlossen sich rund 460.000 VW-Kunden an. In ganz Deutschland gab es mindestens 130.000 Einzelklagen, von denen 73.000 nach Angaben von VW noch nicht entschieden sind.

Auch Herbert Gilbert empfindet die Abgasmanipulationen als Betrug. In Karlsruhe verlangt er den Kaufpreis für seinen VW Sharan in Höhe von 31.490 Euro nebst Zinsen zurück. Seinen Diesel hatte er im Jahr 2014 als Jahreswagen bei einem Händler gebraucht gekauft. In seiner Familie werde „seit einem halben Jahrhundert VW gefahren“, berichtet Gilbert, der in einem Dorf in der Nähe von Bad Kreuznach lebt. Es ist eine ländliche Gegend, der Hunsrück liegt vor der Haustür. Wer hier lebt, ist auf ein Auto angewiesen.

Sauberster Diesel überhaupt

Gilbert berichtet von der VW-Werbung, die ihn angeblich überzeugte. Ein weißes Taschentuch sei vor den Auspuff eines Diesels gehalten worden und fast noch weißer geworden. Wenn er diesen Diesel habe, dann habe er das sauberste Auto von VW, habe er geglaubt, sagt Gilbert. Volkswagen hatte mit diesem Spot in den sozialen Netzwerken in den Vereinigten Staaten geworben. Als die Manipulationen 2015 aufgedeckt wurden, „habe ich zuerst gedacht, das kann nicht sein“, sagt Gilbert. Er sei enttäuscht gewesen von VW. Fahrverbote drohten. „Das Auto hätte gar nicht zugelassen werden dürfen.“

Jetzt steht der Sharan in der Garage. Kläger Gilbert nutzt ihn nach eigenen Angaben nicht mehr. Er will, dass der Vertrag rückabgewickelt wird, die jahrelange Nutzung des Autos soll dabei nicht abgerechnet werden. Genau diesen Gegenwert für die Laufleistung der Fahrzeuge erkennen viele Land- und Oberlandesgerichte allerdings an; im ungünstigsten Fall bekamen VW-Fahrer zwar vor Gericht recht, erhielten aber für ihren viel gefahrenen Diesel kaum mehr Geld zurück.

Um das Prinzip der Nutzungsanrechnung wird am kommenden Dienstag vor dem 6. Zivilsenat heftig gestritten. Weil Gilberts Rechtsschutzversicherung in diesem Punkt eine Revision nicht unterstützen wollte, ist mittlerweile der Rechtsdienstleister My Right als Finanzierer eingesprungen. „Der BGH wird das zum Anlass nehmen, die Spielregeln im Abgasskandal neu zu definieren“, sagt Klägeranwalt Alexander Voigt von der Kanzlei Goldenstein. Im Lager von Gilbert ist man frohen Mutes, dass das oberste deutsche Zivilgericht noch am Nachmittag eine Entscheidung verkündet.