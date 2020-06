Corona im Schlachthof : Der Schlachter und die Seuche

Samstagmorgen an der Fleischtheke eines Frankfurter Supermarkts. Ein Kunde beugt sich über die Auslage, fragt zaghaft nach der Herkunft der Ware. Diesen kritischen Blick hat der Verkäufer hinter der Theke in den vergangenen Tagen offenkundig häufiger gesehen – so prompt, wie er die Antwort gibt: „Keine Sorge, ist nicht von Tönnies!“

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



An Clemens Tönnies, Europas größtem Fleischlieferanten, gleichzeitig seit fast zwanzig Jahren der starke Mann beim Fußballbundesligisten Schalke 04 und damit einer der prominentesten Wirtschaftsbosse im Land, scheiden sich schon lange die Geister. Die einen feiern ihn als genialen Unternehmer, freuen sich an seiner markigen Art, an seinem ostwestfälischen Dickschädel. Die anderen verteufeln ihn als Tierwohlverächter und Leuteschinder, werfen ihm Rassismus vor und schmähen seine Produkte als unmoralisch hergestelltes Billigfleisch. Er halte sich an die Regeln und liefere bloß, was die Mehrheit der Kunden wolle, hält Tönnies solcher Kritik bisher stets kühl entgegen.

Die Szene aus dem Supermarkt zeigt, wie weit ins Abseits sich der zum Multimillionär aufgestiegene Metzgerssohn aus dem Städtchen Rheda-Wiedenbrück im Landkreis Gütersloh über die Jahre manövriert hat. Aus der Politik, wo Tönnies früher einflussreiche Freunde hatte, trifft ihn nun beißende Kritik; viele Schalke-Fans machen ihn für den sportlichen und finanziellen Niedergang des Clubs verantwortlich, der in der Liga seit 15 Spielen nicht mehr gewonnen hat; sein Neffe Robert Tönnies, der die Hälfte der Anteile am Unternehmen hält, fordert ihn zum Rücktritt als Firmenchef auf.

Der Staatsanwalt ermittelt

Am Mittwoch wurde der größte Schlachthof der Republik dichtgemacht, das Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück, wo im Normalbetrieb fast 50000 Schweine am Tag geschlachtet werden. Hunderte Mitarbeiter waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es ist der bislang größte einzelne Corona-Ausbruch in Deutschland. Der Landrat hat Schulen und Kindergärten schließen lassen, um die Seuche einzudämmen; die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz; diesen Sonntag berät das nordrhein-westfälische Kabinett, ob es in der Region einen allgemeinen Lockdown geben wird. Dass die Arbeitsbedingungen im Schlachthof sowie die Unterbringung der zu einem großen Teil osteuropäischen Leiharbeiter für die Lage verantwortlich sind, ist zwar noch nicht erwiesen, aber sehr wahrscheinlich. Clemens Tönnies hat dieses System nicht erfunden, aber er hat es für seine Zwecke betriebswirtschaftlich perfektioniert.

Mehr zum Thema 1/

Es ist nicht nur der Infektionsausbruch an sich, der nun für Empörung sorgt, sondern der Umgang damit: die nur widerwillige Bereitschaft, Fehler einzugestehen. Als vor vier Wochen die Schlachthöfe einiger Wettbewerber Corona-Fälle meldeten, tönte Tönnies noch, das dürfe nicht zu einem „Generalverdacht“ gegen die Branche führen. Jetzt schickte er zunächst einen Angestellten vor, anstatt selbst Stellung zu beziehen. Erst am späten Samstagnachmittag kam er aus der Deckung – wohl notgedrungen: „Ich kann mich als Unternehmer, dem es in erster Linie um die Menschen geht, nur entschuldigen“, sagte er. „Wir sind die Ursache dieses Themas und stehen in voller Verantwortung. Ich als Unternehmer und das Unternehmen insgesamt.“ Rücktrittsforderungen lehnte er ab. „Ich werde dieses Unternehmen aus dieser Krise führen.“ Vorwürfe der NRW-Landesregierung, das Unternehmen habe für die Aufklärung der Infektionsherde nicht Adressen der Mitarbeiter herausgegeben, entgegnete er mit: „Wir haben datenschutzrechtliche Probleme.“