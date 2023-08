Sogar vom Weltall aus sah man es. Die „Ponte Morandi“, benannt nach ihrem Schöpfer, einem italienischen Ingenieur, hatte sich in wenigen Monaten um neun bis zehn Zentimeter bewegt. Als die NASA die Satellitenaufnahmen mit moderner Technologie auswerten konnte, war es freilich schon zu spät. Die Autobahnbrücke von Genua, eine wichtige Verkehrsader der ganzen Region, ist am 14. August 2018 um 11.36 Uhr eingestürzt und hat den Tod von 43 Menschen verursacht.

Die Katastrophe jährt sich am Montag zum fünften Mal. Sie ist immer noch eine offene Wunde in der kollektiven Erinnerung der Italiener, denn der Zusammensturz hätte verhindert werden können. Aufgearbeitet ist das Desaster noch lange nicht, denn erst im vergangenen Jahr begann das Gerichtsverfahren zur Schuldfrage. „Wir rechnen mit einer Dauer von rund zehn Jahren über alle Instanzen hinweg. Die erste Instanz könnte Ende kommenden Jahres zum Abschluss kommen“, sagt die Vorsitzende der Hinterbliebenen-Organisation, Egle Possetti, der F.A.Z. Sie hat bei dem Einsturz ihre Schwester, ihren Schwager, ihre Nichte und ihren Neffen verloren.

Mit einer Schweigeminute, viel politischer Prominenz und einem Musik- und Kulturprogramm wird am Montag des Unglücks gedacht werden. Eine Gerichtsverhandlung findet an diesem Tag verständlicherweise nicht statt, doch ansonsten geht der Prozess gegen 59 Angeklagte, darunter Topmanager, Techniker und staatliche Aufseher, dreimal die Woche in Genua seinen Gang. Am 22. Mai machte der Ex-Manager Gianni Mion eine Aussage, die von bemerkenswerter Ehrlichkeit geprägt schien: „Wir wussten, dass die Morandi-Brücke einen Konstruktionsfehler hatte.“ Schon bei einem Treffen auf höchstem Niveau im Jahr 2010, acht Jahre vor dem Einsturz, hätten Techniker darüber berichtet.

Stahlseile rosteten unbemerkt

Mion war fast dreißig Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Holding Edizione, in der die Familie Benetton ihre Interessen gebündelt hat. Die Autobahngesellschaft Autostrade per l’Italia (ASPI), die Ende der Neunzigerjahre privatisiert worden war, gehörte zu den wichtigsten Geschäftszweigen der Benettons. „Die Brücke war einsturzgefährdet“, das sei bei dem Treffen, an dem auch der damalige Aufsichtsrat Gilberto Benetton und der ASPI-Vorstandsvorsitzende Giovanni Castellucci teilnahmen, klar zur Sprache gekommen, sagte Mion. Dennoch ist all die Jahre nicht genügend geschehen, wofür sich der ehemalige Manager nach eigenen Worten heute schwere Vorwürfe macht. Einer der drei Pylonen erhielt neue Schrägstahlseile, nicht aber die anderen beiden. Die von Zement umgebenen Stahlstränge verrosteten nach und nach, wie ein Gutachter der Staatsanwaltschaft Anfang Januar berichtete. Er sei „erstaunt über den Mangel an Kontrollen“, sagte der Techniker. Mit Radarkontrollen hätte man die Dimension des Betons regelmäßig messen können, denn durch Rost weitet sich dieser aus. Doch das wurde sträflich vernachlässigt. ASPI beauftragte die Wartungsgesellschaft SPEA aus dem eigenen Haus mit den Untersuchungen, doch diese fielen regelmäßig nur oberflächlich aus.