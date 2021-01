Lieferprobleme : Der Brexit macht die deutsche Wurst teuer

Wer an der Themse einen Heißhunger auf deutsche Bratwurst, Zwiebelmettwurst, Handkäs mit Musik, Brezel, Vollkornbrot oder Kraut bekommt, kann all dies bei German Deli Ltd. („Deutsche Delikatessen“) bestellen. Seit zwei Jahrzehnten existiert das Unternehmen in der britischen Hauptstadt London. Bis zu achthundert deutsche Spezialitäten, frische und haltbare Produkte liefert es an seine Kunden, zuletzt machte es mit fünfzehn Mitarbeitern etwa anderthalb Millionen Pfund Umsatz.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Co-Inhaber Klaus Kuhnke stöhnt dieser Tage aber viel. Der Import der Produkte aus Deutschland ist seit dem Brexit schwieriger geworden. „Alles dauert länger, es gibt neuen Papierkram – natürlich elektronisch –, und die importierten Sachen werden dadurch teurer“, sagt Kuhnke, ein gelernter Bäcker. Einen Monat nachdem das Königreich am 31. Dezember endgültig den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen hat, bekommt German Deli wie viel weitere tausend Unternehmen die neue Realität zu spüren: Der Handel wird durch neue Zollformalitäten und Bürokratie erschwert und verteuert.