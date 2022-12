Gautam Adani : Superreich und unbekannt

Schüsse, Schreie und Sirenen. Am Abend des 26. November 2008 wird die indische Wirtschaftsmetropole Mumbai Ziel einer islamistischen Terrorattacke. Aus den Fenstern im kolonialen Herzen der Stadt dringt Rauch. Die Angreifer gehen gnadenlos vor, die Polizei ist überfordert. Mehr als 160 Menschen sterben. Gautam Adani überlebt.

Er saß wie viele andere Gäste und Angestellte an jenem Abend im Taj Mahal Palace Hotel fest. Im edelsten Haus des Subkontinents zogen die Terroristen von Zimmer zu Zimmer, um alle, die sie fanden, zu erschießen. Der Geschäftsmann hatte Glück. Er war mit Gästen im Restaurant, dort, wo die wirklich Wohlhabenden ihre Geschäfte abwickeln. Sein Fahrer und sein Bodyguard warteten in einer Nebenstraße, in der auch all die anderen Jaguars und Mercedes-Limousinen parkten.

Die Kellner reagierten geistesgegenwärtig. Sie drängten ihre Gäste in den Keller des weitläufigen Hauses, während oben geschossen wurde. Von dort flohen sie später in eine der oberen Etagen. Im Fernsehen liefen längst Bilder von Flammen aus den Hotelzimmern, man hörte das Knattern automatischer Waffen. Adani und die anderen kauerten auf Sofas, einige versteckten sich wohl darunter und beteten um ihre Leben.

Ein prägendes Ereignis

Später berichtete Adani, der damals zehntreichste Inder, dass er seine Familie anrief und sich die finsteren Stunden der Nacht über zwang, Vertrauen in Gott zu finden. Erst am nächsten Morgen brachten Sondereinheiten der Polizei die Gruppe der Überlebenden über einen Hinterausgang in Sicherheit.

Adani ließ sich sofort zum Flughafen bringen und in seinem Privatjet in seine 800 Kilometer entfernte Heimatstadt Ahmedabad fliegen. „Ich sah das Sterben aus fünf Meter Entfernung“, diktierte er Reportern dort in den Block.

Viel Aufhebens hat Adani danach nicht mehr um die dramatische Nacht gemacht. Er ordnete die Flucht zwar als eins der „zwei oder drei reichlich unglücklichen Ereignisse“ in seinem Leben ein. Das aber ging weiter, und zwar in einer Geschwindigkeit, die allen um ihn herum den Atem nimmt. Adani hat nicht nur den Terroranschlag überlebt, sondern auch eine Entführung, bei der seine Familie Lösegeld für ihn zahlte. Und er hat sich vom Uni-Abbrecher aus einer Mittelschichtsfamilie zum drittreichsten Menschen der Welt hochgearbeitet. Sein Vermögen wird auf rund 120 Milliarden Euro geschätzt.

Den Krisen getrotzt

Vor Gautam Adani liegen in der Rangliste nun nur noch der französische Luxusgüter-Milliardär Bernard Arnault und der Tesla-Twitter-Chef Elon Musk. Zweierlei ist daran besonders bemerkenswert. Gerade viele Tech-Unternehmer haben im zu Ende gehenden Jahr sehr viel Geld verloren, Adanis Reichtum hat dagegen um 50 Milliarden Euro zugelegt – so stark wie bei sonst keinem der Superreichen. Und anders als die jahrelange Nummer eins der vermögendsten Inder, der Industriellenspross Mukesh Ambani, hat Gautam Adani es aus eigener Kraft, ohne ein großes Erbe so weit nach oben geschafft. Schon mit 20 Jahren soll er seine erste Million gemacht haben.