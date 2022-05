Der Antipolitiker : Der schmale Grat des Robert Habeck

Deutschland hat einen neuen Liebling: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Vorbei sind die Zeiten, in denen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Rangliste der beliebtesten Politiker anführte. Der Corona-Erklärer ist seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kaum noch gefragt, jetzt fliegen dem Kriegserklärer Habeck die Sympathien zu. Der Mann, der nicht Kanzlerkandidat seiner Partei werden durfte, hat kommunikativ die Führung in Deutschland übernommen. Was auch daran liegt, dass die öffentlichen Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lange Zeit rar und seltsam inhaltsleer blieben.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Es war schon immer eine von Habecks Stärken, frei und vor allem verständlich reden zu können. Er spricht nicht in bürokratischen Satzgirlanden, wie sie sich andere Politiker im Lauf ihres Berufslebens angewöhnen, sondern so, dass es jeder versteht. Als er am Montag in Brüssel beim Treffen der Energieminister danach gefragt wird, was seine Botschaft an die Russen sei, fällt seine Antwort denkbar einfach aus: „Hört auf mit dem Krieg und geht nach Hause.“ Fern des üblichen Politikersprechs war auch das Video, in dem Habeck unlängst erklärte, warum der Verzicht auf Energie aus Russland nicht so einfach sei. Etwa, weil eine der wichtigsten Ölraffinerien in Deutschland einem russischen Konzern gehöre und der sage: „Hä, was willst du eigentlich von uns?“

Maximaler Pragmatismus

Habeck fasst die Zerrissenheit vieler Bürger zwischen dem Wunsch, der Ukraine beizustehen, und dem Wunsch, Deutschland möge möglichst unbeschadet durch diese Krise kommen, in Worte. Und er leitet daraus eine Politik ab, die ähnlich wie zuvor seine Arbeit als Grünenvorsitzender von maximalem Pragmatismus geprägt ist. Kern dieser Politik ist es, Deutschland, Schritt für Schritt und so schnell es irgend geht, von russischer Energie unabhängig zu machen, Wirtschaft und Gesellschaft aber nicht durch ein sofortiges Embargo ins Chaos zu stürzen. Diese Vorgehensweise bildet einen wohltuenden Kontrast zu dem Moralismus, der die Debatten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und in Fernsehtalkshows prägt.

Dass nach den zwei Entlastungspaketen für die Bürger in diesen Tagen auch ein Hilfsprogramm für die Unternehmen startet, ist, anders als von einigen Ökonomen insinuiert, kein Einknicken der Regierung vor der Macht der Lobbyisten. Eher schon vor der Macht der rund 8 Millionen Beschäftigten, die in Deutschland in der Industrie arbeiten und täglich erleben, dass sich viele Produktionsprozesse angesichts der stark gestiegenen Energiepreise kaum noch rechnen. Zudem hat das Ministerium aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die Hürden für die Zuschüsse zu den Energiekosten liegen deutlich höher als einst die für die Corona-Hilfen.

In anderen Bereichen kommt dagegen zu wenig von Habeck. Durch seinen Fokus auf die Energiepolitik bleibt vieles liegen, das ebenfalls politischer Aufmerksamkeit bedürfte. Der von der Ampelkoalition versprochene Bürokratieabbau beschränkt sich aktuell auf den Bau von Windrädern und Flüssiggasterminals. Sonst ist davon wenig zu spüren. Zwar wurde die Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide in Rekordzeit fertig. Doch die Unternehmen, die sich um das Werk herum ansiedeln wollen, müssen sich schon wieder gedulden. Allein das Ausweisen neuer Gewerbegebiete dauere Jahre, bekommen sie zu hören. Der Fortschritt in Deutschland beschränkt sich auf einige wenige Leuchtturmprojekte.

Still ist es auch beim Thema Freihandel. Das schon ausgehandelte Abkommen zwischen der EU und Kanada wird in Deutschland weiterhin nicht ratifiziert – was maßgeblich an der Blockadehaltung von Habecks Grünen liegt. Den Vorschlag von Finanzminister Christian Lindner (FDP), einen neuen Anlauf für ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten zu nehmen, wies Habeck sogleich zurück. Nach Flüssiggasterminals und längeren Laufzeiten für Kohlekraftwerke will er seiner Partei wohl nicht auch noch ein Comeback des Chlorhühnchens zumuten.

Wie schmal der Grat ist, auf dem sich Habeck bewegt, zeigte sich kürzlich im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, als er wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine ausgepfiffen und als Kriegstreiber beschimpft wurde. Dass der frühere CDU-Chef Armin Laschet in Habecks Stil den Beginn einer neuen politischen Kultur in Deutschland sieht, macht die Sache für den Gelobten nicht einfacher. Am Ende kann es sein, dass zwar die Mehrheit der Bürger Habeck versteht, es dann aber seine eigene Partei ist, die fragt: Hä, was willst du eigentlich von uns?