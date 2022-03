Wachstumskritik : „Ich habe dazugelernt in den fünfzig Jahren“

Dennis Meadows hat einen nüchternen Blick auf das Buch, das ihn weltberühmt gemacht hat. „Wir sollten uns darüber klar sein, dass die meisten Menschen, die darüber gesprochen haben, es nie gelesen haben“, sagt Meadows. „Und leider gilt das sowohl für die Leute, die sagen, sie mögen das Buch, als auch für diejenigen, die es nicht mögen.“ Das Buch, das er meint, ist ein schmales Bändchen mit nur gut 200 Seiten, es hat sich rund 30 Millionen Mal verkauft und wurde in Dutzende von Sprachen übersetzt. „Die Grenzen des Wachstums“ heißt es, sein Titel ist längst zum geflügelten Wort geworden. Es ist bis heute das wohl einflussreichste Manifest der Wachstumskritik, also der Idee, dass immerwährendes Wirtschaftswachstum unmöglich ist, weil es die natürlichen Grenzen unseres Planeten sprengt.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Berühmt geworden ist die Arbeit als „Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“, benannt nach einem Kreis von Wissenschaftlern, Intellektuellen und Industriellen, der die Untersuchung in Auftrag gegeben hatte. Es war im März 1972, als Dennis Meadows, damals ein 29 Jahre junger Wirtschaftswissenschaftler an der amerikanischen Universität Massachusetts Institute of Technology (MIT), nach Washington reiste, um dort den Bericht vorzustellen. Achtzehn Monate hatten Meadows und sein Team daran gearbeitet. Sie hatten dafür ein Computermodell namens „World3“ entwickelt und es mit den besten damals verfügbaren statistischen Daten und Prognosen für den Zeitraum von 1900 bis 2100 gefüttert. So hatten sie eine Reihe verschiedener denkbarer Zukunftsszenarien simuliert.