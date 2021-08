Afghanistan : Den Preis zahlen die Ortskräfte

Nachdem die Taliban Afghani­stan überrannt haben, bricht auch die dringend benötigte Aufbauhilfe für das zurückgebliebene Land zusammen. Die Caritas verspricht zwar, wenn möglich in den Provinzen weiterarbeiten zu wollen, weil auch die Taliban ein Interesse an Hilfsprojekten hätten. Wie und mit welchen Kräften das gehen wird, ist derzeit allerdings offen.

Die Rückholaktion für deutsche Staatsbürger lief am Montag an. Das große Fragezeichen aber steht hinter Afghanen, die für deutsche Institutionen gearbeitet haben. „Nachdem die deutschen SoldatInnen abgezogen wurden, bleiben die afghanischen Ortskräfte schutzlos zurück. Sie müssen um ihr Leben fürchten und sehen daher nur einen Ausweg: Die Heimat verlassen und in das Land fliehen, das sie so lange unterstützt haben – ihr Ziel heißt Deutschland“, heißt es beim von Soldaten gegründeten Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte.