Demographischer Wandel : Transformation braucht Arbeitskräfte

Deutschlands Mangel an qualifiziertem Nachwuchs wird zum größten Hindernis für die Wirtschaft. Welche Hebel die Bundesregierung jetzt in Gang setzen sollte. Ein Gastbeitrag.

Mit der Brille in die weite Welt: Umworbener Nachwuchs auf der Ideen-Expo in Hannover Bild: Daniel Pilar

Restaurant wegen Personalmangel dienstags geschlossen“, endlose Abfertigungsschlangen am Check-in-Schalter am Flughafen, lange Wartezeiten auf Handwerker: Arbeitskräfteengpässe sind im Alltag angekommen. In vielen Unternehmen gelten Fachkräfteengpässe allerdings schon seit Längerem als Herausforderung. Sowohl die Anzahl der Engpassberufe als auch die Größe der dazugehörigen Fachkräftelücken haben in den vergangnen zehn Jahren deutlich zugenommen.

Dies ist vorrangig eine Folge der goldenen Dekade seit 2010, in der die Nachfrage nach Arbeitskräften aufgrund der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung noch stärker angestiegen ist als das Angebot an Arbeitskräften. Immerhin wuchs die Zahl der hiesigen Erwerbspersonen zwischen 2010 und 2020 von 43,8 Millionen auf 46,5 Millionen. Im Jahr 2019 hat die Erwerbstätigkeit den Höchstwert erreicht, der selbst im Corona-Krisenjahr 2020 noch viel höher lag als 2010. Zuletzt berichtete das Statistische Bundesamt, der Umfang der Erwerbstätigkeit habe sich in diesem Mai nur noch knapp unter der Rekordmarke von November 2019 bewegt.