Eine nahezu quadratische Box mit getönten Scheiben steht auf einem Tisch. Darin ein fingerlanges Gefäß mit einer klaren Flüssigkeit. Ein Tastendruck, und der Prozess beginnt: Ein Lichtstrahl trifft auf die Flüssigkeit, und die Moleküle ordnen sich. Ein zweiter Lichtstrahl mit einer anderen Wellenlänge kreuzt, und das Material verfestigt sich. In gerade einmal 17 Sekunden entsteht ein Brandenburger Tor im Miniaturformat, so klein wie ein Daumennagel.

Was klingt wie aus einem Zukunftsfilm, geschieht am vorigen Mittwoch in einem Raum mit weißen Böden und Wänden am IRIS Adlershof, dem naturwissenschaftlichen Innovationszentrum der Humboldt-Universität Berlin. Produziert wird das Miniatur-Tor von einem 3-D-Drucker, der ein revolutionäres neues Verfahren nutzt: die Xolographie. Erfinder Stefan Hecht erklärt das Verfahren mithilfe von „Star Wars“: „Und dann gibt es diesen Ton, wenn die zwei Laserschwerter aufeinandertreffen.“ Ein magischer Moment.