Debatte um Übergewinnsteuer : Wie der Tankstreit die Ampelkoalition spaltet

In der Auseinandersetzung um eine sogenannte Übergewinnsteuer gegen Unternehmen, die von Folgen des Ukrainekriegs profitieren, sortieren sich die politischen Lager neu: In der Bundesregierung sitzt zwar die FDP am Kabinettstisch, die neue Steuern strikt ablehnt. Im Bundesrat formiert sich aber nun ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei, die dieses Instrument gegen die Widerstände aus FDP und Union durchsetzen wollen. Letztere warnen davor, dass mit einer solchen Steuer vor allem eine weitere Verteuerung und Verknappung von Kraftstoffen und anderen Energien drohe.

Der Bundesrat befasste sich am Freitag mit einer Initiative des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte (SPD), die von Vertretern der Grünen und der Linkspartei offen unterstützt wird: Die Länderkammer soll die Bundesregierung förmlich auffordern, eine Übergewinnsteuer einzuführen. Spätestens dann müsste sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekennen, nachdem sich auch schon SPD-Chef Lars Klingbeil für eine solche Steuer starkgemacht hat. Eine Sprecherin des Kanzlers wies jüngst darauf hin, dass der Ampelkoalitionsvertrag keine neuen Steuern vorsehe. „Argumente und Gegenargumente“ würden in der Regierung aber „erörtert“.

„Im Extremfall kommt es zur Verschärfung der Knappheit“

Im Bundesrat müssen zunächst noch der Finanz- und der Wirtschaftsausschuss über den Antrag beraten. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, wie so eine Steuer definiert sein soll. Details dazu enthält die Bremer Vorlage nicht. Bovenschulte kündigte am Freitag an, dass er mit der neuen Steuer zunächst im Energiesektor anfangen wolle. Dann sei zu prüfen, ob es weitere Branchen gebe, „wo das Problem so deutlich ist“. Mit Übergewinn bezeichne er einen „riesigen Gewinnsprung ohne sachlichen Grund“; von der Steuer auszunehmen seien aber Unternehmen mit besonderen Innovationen oder Investitionen.

Klaren Zuspruch äußerte im Bundesrat der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke): „Es ist das gute Recht des Staates, diese Gewinne abzuschöpfen.“ So eine Steuer sei das Gegenstück einer Politik, die Betriebe in Krisen mit Milliardenhilfen stütze. Er versicherte, dass er keine Steuersätze von 95 Prozent anstrebe, wie sie während des Zweiten Weltkriegs in Amerika gegolten hätten. Zuspruch äußerte am Freitag auch Daniel Wesener (Grüne), Finanzsenator von Berlin: „Es wird mitunter so getan, als hätten wir es hier mit Kommunismus zu tun.“ Das sei aber nicht der Fall. Es gehe nur um eine Steuer auf „leistungslose Gewinne“.

Die Gegenposition zu dieser rot-grün-roten Politik vertraten im Bundesrat Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und die Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Katja Hessel (FDP). Zusatzsteuern für Unternehmen, die in der aktuellen Lage höhere Gewinne erzielen, würden „das Problem steigender Preise noch verschärfen“, warnte Hessel – vor allem bei Benzin und anderen Energieträgern, die Verbraucher kaum kurzfristig durch Alternativprodukte ersetzen könnten. Die Unternehmen könnten die Steuer dann auf ihre Kunden überwälzen. Und falls nicht, werde ihnen die Finanzierung erwünschter Investitionen in Ökostrom und Wasserstofftechnologie erschwert.

Obendrein könne die Zusatzsteuer internationale Unternehmen dazu bringen, ihre Produkte lieber anderswo zu verkaufen, warnte Hessel. „Im Extremfall käme es in Deutschland zu einer weiteren Verschärfung der Knappheit, was die Preise weiter erhöhen würde.“ Stattdessen griff sie auf, wozu auch FDP-Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer rät: Falls es in Branchen einen Missbrauch von Marktmacht gebe, sei das ein Fall fürs Wettbewerbsrecht – und notfalls müsse man dieses verschärfen. „Verheerend“ wäre hingegen der Eindruck, „dass die Regierung aufgrund kurzfristiger politischer Erwägungen willkürlich festlegt, welche Gewinne in Ordnung sind und welche nicht“. Dies könne als Abkehr der Bundesregierung von der Marktwirtschaft verstanden werden, sagte Hessel; und markierte insofern eine rote Linie für die FDP.

Hilbers äußerte zudem schwere verfassungsrechtliche Zweifel an dem Projekt: Wolle die Regierung etwa auch Rüstungsunternehmen höher besteuern, wenn diese vor der Beschaffung neuen Geräts für die Bundeswehr aus dem neuen „Sondervermögen“ der Bundesregierung profitierten? Wolle sie etwa auch Gewinne von Unternehmen besteuern, die nun unter höchsten Risiken versuchten, Ersatz für ausgefallene Getreidelieferungen aus der Ukraine zu organisieren? Sei etwa auch ihr Geschäft dann „unmoralisch“?

Befürworter verweisen indes auf Italien, wo – zumindest dem Namen nach – eine Steuer auf „Extraprofitti“ von Energieunternehmen schon beschlossen ist. Tatsächlich setzt sie gar nicht am Gewinn an: Man vergleicht den Umsatz von Oktober 2020 bis April 2021 mit dem gleichen Zeitraum ein Jahr später und besteuert die Mehrerlöse. Aus Sicht der Unternehmen betraft dies aber auch Marktanteilsgewinne durch gute Leistung. Zudem seien die Vergleichszeiträume unpassend, da 2020 Corona die Umsätze gedrückt habe.

Umso weniger spricht bisher dafür, dass hierzulande dem Antrag aus Bremen gesetzgeberische Taten folgen könnten. Falls doch, dann wohl mit politisch existenziellen Folgen: entweder für die Zukunft der FDP oder die der Regierungskoalition.