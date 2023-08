Energieintensiv: Stahproduktion bei Thyssenkrupp in Duisburg Bild: AFP

Der deutsche Korporatismus macht wieder einmal mobil. Dieses Mal hat er sich als Gegner den Bundeskanzler ausgesucht, und es wird interessant sein zu sehen, ob Olaf Scholz dem Drängen von Teilen der Industrie und der Gewerkschaften und damit auch Teilen der SPD weiterhin widersteht und das Ansinnen eines Industriestrompreises zurückweist. Es bleibt zu hoffen, dass der Bundeskanzler an seiner ablehnenden Haltung festhält.

Der Standort Deutschland weist unzweifelhaft einen erheblichen Reformbedarf auf, aber das Untergangsgedröhne, das seit einiger Zeit im Lande zu vernehmen ist, wirkt völlig übertrieben. Dass sich an der Verkündigung nahenden Unheils wortstark Vertreter aus Wirtschaftszweigen beteiligen, die vom Staat eine Subvention erzwingen wollen, gehört zum Geschäft des Lobbyismus. Das macht es aber nicht besser.

Nicht mehr als ein schlechter Witz

Die Argumente gegen den Indus­triestrompreis wurden auch in dieser Zeitung mehrfach vorgetragen. Die Idee einer zeitlichen Befristung ist nach aller Erfahrung wirklichkeitsfremd; auch in ein paar Jahren wird die Industrie andere Standorte im Ausland finden, an denen Strom billiger zu beziehen sein wird. (Daher ist die von den Lobbys gebrauchte Bezeichnung „Brückenstrompreis“ nicht mehr als ein schlechter Witz.)

Für eine Dauersubventionierung einzelner Wirtschaftszweige existiert in einer sozialen Marktwirtschaft keine Rechtfertigung. Sie wäre teuer, es existierten Abgrenzungsprobleme, sie würde den Wettbewerb verzerren, und sie wäre geeignet, wettbewerbsschwache Wirtschaftsstrukturen zu konservieren. Daher befürwortet aus guten Gründen auch keineswegs die gesamte deutsche Wirtschaft den Industriestrompreis. Der Wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium sieht es nicht anders.

Die deutschen Strompreise waren auch früher im Vergleich nicht niedrig. Kompensiert wurde dieser Nachteil durch Standortstärken, die Deutschland trotzdem attraktiv machten. Den leidenden Standort durch gute Politik zu unterstützen, wäre die Aufgabe der Bundesregierung. Man kann jedoch wirklich nicht sagen, dass sie in dieser Hinsicht die notwendigen Anforderungen erfüllt.