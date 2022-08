Niederlande : Erdgas oder Erdbeben

In der Weite des niederländischen Nordens, zwischen Weide- und Ackerland, erhebt sich ganz sanft Huizinge. Ein Warftdorf, gebaut also einst auf einem aufgeschütteten Hügel zum Schutz vor Hochwasser. Auf dem höchsten Punkt – vier Meter über der Umgebung – thront die Janskerk, eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert im romanisch-gotischen Übergangsstil, imposant für einen Ort von nur 130 Einwohnern. Die Hauptstraße ist flugs abgeschritten, am Ortsausgang knickt sie nach links ab, erreicht den früheren Bauernhof Plaats Melkema. Hier wohnten viele Generationen des Geschlechts Huizinga, das den wohl berühmtesten Kulturhistoriker des Landes hervorbrachte, Johan Huizinga.

Die Häuser erscheinen gepflegt, Schäden sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Nicht mehr, muss man sagen. Und: nicht momentan. Denn Huizinge liegt im Erdbebengebiet der Provinz Groningen, war sogar das Epizentrum der bislang stärksten Erschütterung im August 2012, Stärke 3,6 auf der Richter-Skala.

Der Boden wackelt hier im Nordosten schon lange, und er wackelt immer heftiger. 1986 wurde das erste Beben offiziell registriert, die Ursache ist nach langem Streit staatlich anerkannt: die Erdgasförderung, die vor mehr als sechzig Jahren begann. Sie hat zum Wohlstand der fünftgrößten Volkswirtschaft der EU beigetragen – aber auch dazu geführt, dass beschädigte Häuser auseinandergenommen werden mussten. Und dass viele Tausend Groninger weiter in gefährdeten Gebäuden wohnen.

Das Problem betrifft auch Deutschland, denn die Regierung in Den Haag beschloss 2018, die Förderung in Groningen Jahr für Jahr herunterzufahren. Zu viel Unmut hatte sich angestaut. Einwohner kämpfen um Schadenersatz, ihr Vertrauen in Behörden und Politik ist so erschüttert wie der Boden unter ihnen. Planmäßig sollte Ende dieses Jahres Schluss sein – so wie dann in Deutschland die drei letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen sollen. Was der Ausstieg aus der Kernenergie für Deutschland, ist den Niederlanden der Ausstieg aus dem Erdgas. Daran zu rütteln wäre äußerst heikel – und doch keimt die Debatte jetzt auf. In Groningen den Hahn abzudrehen, ist das angesichts der Gaskrise noch haltbar?

Anfang Januar, noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, zeichnete sich ab: Groningen würde dieses Jahr mehr Gas fördern müssen als geplant, unter anderem weil das Importland Deutschland vertraglich gesicherten Mehrbedarf anmeldete – was hinter den Kulissen zu Diskussionen zwischen den beiden Regierungen führte. Nun hat sich die Lage kriegsbedingt verschärft. Die Niederlande selbst haben in den vergangenen Jahren zwar immer mehr Erdgas aus Russland eingeführt, sind aber auch jetzt nur zu einem Siebtel davon abhängig. Bis zum Jahresende wollen sie den Import auf null bringen. Die Regierung hat Sparmaßnahmen verkündet, um die Speicher zu füllen. Kohlekraftwerke dürfen wieder auf voller Kraft fahren und entlasten so die Gaskraftwerke. Groningen weiterzubetreiben würde natürlich trotzdem helfen, die Versorgung zu sichern und die Preise zu stabilisieren – in den Niederlanden und in Europa.