Debatte über Schuldenbremse : Der CDU droht die Marginalisierung

Die CDU ist immer mehr Kanzlerwahlverein als Programmpartei gewesen. Unter ihrem ehemals großen Dach vereinten sich zu ihren Glanzzeiten auch durchaus unterschiedliche wirtschaftspolitische Vorstellungen, ohne dass dies der CDU lange Zeit geschadet hätte. Für die CSU gilt diese Aussage in noch stärkerem Maße. Das Dach ist unterdessen stark geschrumpft, doch immer noch findet sich in der Union, aber auch unter politischen Gegnern die Ansicht, die CDU als ehemalige Staatspartei werde, wenn sie sich nur endlich einmal richtig aufgestellt habe, erst in den Umfragen und dann in Wahlen natürlich wieder deutlich zulegen.

Das kann sich als eine arge Täuschung mit verheerenden Konsequenzen für das gesamte Land herausstellen. In Italien war die Democrazia Cristiana lange Staatspartei, doch sie ist längst zerfallen. In Frankreich werden die über Jahrzehnte dominierenden Rechtsbürgerlichen von Macrons Formation und der extremen Rechten in die Zange genommen. In den Niederlanden sind die lange starken Christdemokraten nur noch ein Schatten ihrer selbst. Auf die CDU gewendet heißt dies: Ihre Lage ist weitaus ernster, als es ihr selbst bewusst zu sein scheint.

Die CDU muss sich nicht nur, aber gerade auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik von SPD und den Grünen unterscheiden. Ein Eintreten für eine Soziale Marktwirtschaft gehört ebenso dazu wie die Befürwortung stabilen Geldes und stabiler Staatsfinanzen. Seit geraumer Zeit warnen nicht nur die EZB, sondern auch zahlreiche Ökonomen vor einem Konterkarieren einer straffen Geldpolitik durch eine expansive Finanzpolitik. Im ganzen Land konstatieren Experten, dass Deutschland nicht an einem Mangel an Geld, sondern vor allem an einem Defizit bei den Standortbedingungen leidet. Was kümmert das die CDU?

Es steht zu befürchten, dass in der zunehmend orientierungslosen Partei nicht nur Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner an der Schuldenbremse drehen würde, um mehr Geld auszugeben. Dann sollte man sich aber auch in Rom, Paris oder Den Haag erkundigen, wie sich marginalisierte Christdemokraten fühlen.