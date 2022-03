EU-Gipfel : Der neue alte Streit ums Geld

Verschwunden war die Debatte nie. Dass der Krieg in der Ukraine sie wiederaufleben lässt, ist nur logisch. Zu attraktiv bleibt für viele EU-Staaten, für die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank die Idee, die EU könne dauerhaft eigene Schulden aufnehmen, also jene Eurobonds ausgeben, die in Deutschland nicht so heißen dürfen, obwohl es sie längst gibt. Vor knapp zwei Jahren wurden die neuen Gemeinschaftsschulden mit der angeblichen Notwendigkeit eines „Wiederaufbaus“ nach der Corona-Pandemie begründet. Dem „Resilienzfonds“, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jetzt zur Bewältigung der ökonomischen Kriegsfolgen in der EU ins Spiel bringt, liegt eine ähnlich wolkige Rechtfertigung zugrunde. Der ökonomische Kern beider Fonds ist derselbe: gemeinsame Schulden.

An diesen sind hoch verschuldete Mitgliedstaaten interessiert, weil sie ihre Finanzierungsmöglichkeiten steigern und die von den Finanzmärkten drohenden Risiken verringern. In Zeiten wahrscheinlich steigender Zinsen gilt das umso mehr. Die EZB erhofft sich von Gemeinschaftsschulden Entlastung für ihre eigenen Anleihekaufprogramme. Die EU-Kommission erwartet als naheliegender Emittent gemeinsamer Anleihen einen Kompetenzzuwachs. Über allem schwebt die Hamilton-Idee, wonach gemeinsame Schulden als Basis eines europäischen Bundesstaates dienen könnten.